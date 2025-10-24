W piątek nad ranem Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód poinformowała, że nastolatkowie zostali odnalezieni. W komunikacie opublikowanym na Facebooku policjanci dziękują wszystkim za udostępnianie informacji oraz współpracę.

Nastolatkowie z Koluszek odnalezieni. Policja szukała ich od dwóch tygodni

- Koluszkowscy policjanci zakończyli działania poszukiwawcze wobec dwójki 16-latków. Nastolatkowie zostali odnalezieni na terenie Austrii dzięki wzajemnej przede wszystkim współpracy policjantów z rodzicami poszukiwanych 16-latków - przekazała nam w rozmowie asp. Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód.

- Dziś w nocy zostali oni sprowadzeni do Polski cali i zdrowi, przekazani pod opiekę rodziców. Jak ustalili policjanci, wobec nastolatków nie doszło do czynów zabronionych - dodała aspirantka łódzkiej policji.

Nastolatkowie zaginęli 9 października w godzinach porannych. Ostatni raz widziano ich w swoim miejscu zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa (woj. łódzkie). Od tamtej pory nie kontaktowali się ze swoimi rodzinami.

Jak ustalili policjanci, nastolatkowie byli parą i spotkali się ze sobą w dniu zaginięcia.

