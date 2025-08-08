Pięć nastolatek uciekło z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Krakowie. Od tamtej pory nie ma z nimi kontaktu. Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała rysopisy dziewcząt i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Policja poszukuje pięciu nieletnich dziewcząt, które w ostatnich dniach samowolnie oddaliły się z terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie.

Nastolatki udały się w nieznanym kierunku i do tej pory nie nawiązały kontaktu z opiekunami ani rodzinami.

Pięć nastolatek uciekło z ośrodka wychowawczego. Policja publikuje rysopisy zaginionych

Pierwsze zaginięcie miało miejsce 4 sierpnia około godziny 16:30. Z terenu boiska przy ośrodku oddaliły się wtedy trzy nastolatki:

Sabina Kudrzycka (15 lat) – około 150 cm wzrostu, 36 kg wagi, długie blond włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w koszulkę FC Barcelony z nazwiskiem Lamine Yamal na plecach oraz czarne luźne spodnie dresowe.

Amelia Korlak (16 lat) – około 157 cm wzrostu, 50 kg, długie blond włosy. Ubrana była w niebiesko-szarą rozpinaną bluzę i szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.

Natalia Wiśniewska (16 lat) – około 154 cm wzrostu, 54 kg, czarne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czerwoną koszulkę reprezentacji Hiszpanii z nazwiskiem Lamine Yamal i numerem 19, a na głowie warkoczyki.

ZOBACZ: Kupił zwycięski los i nie odebrał wygranej. Trwają poszukiwania milionera

Dwa dni później, 6 sierpnia około godziny 19:30, z tego samego ośrodka zaginęły kolejne dwie wychowanki:

Wiktoria Grucza (17 lat) – około 165 cm wzrostu, 55 kg, długie brązowe włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w szary dres, czarną bluzę i białe buty marki Nike.

Oliwia Bomska (16 lat) – około 170 cm wzrostu, 60 kg, długie czarne włosy. Miała na sobie szare spodnie Nike, czarno-szarą bluzę z krótkim rękawem i biało-szare buty sportowe marki Adidas.

Komenda Miejska Policji w Krakowie Zdjęcia zaginionych nastolatek. Górny rząd od lewej: Oliwia Bomska, Wiktoria Grucza, Natalia Wiśniewska. Dolny rząd od lewej: Amelia Korlak, Sabina Kudrzycka.

Policja apeluje do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionych, o pilny kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami:

47 835 29 16

47 835 21 09

lub pod numerem alarmowym 112.