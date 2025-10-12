Policja szuka dwojga nastolatków z województwa łódzkiego. 16-letni Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk byli widziani po raz ostatni w czwartek w miejscach swojego zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa, gdy wychodzili do szkoły. Od tej pory nie ma z nimi kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc.

Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk, oboje w wieku 16 lat, byli widziani po raz ostatni w miejscu swojego zamieszkania w miejscowościach Koluszki i Borowa w godzinach porannych w czwartek. Od tamtej pory nie przebywają w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się również z rodziną lub sąsiadami.

Poszukiwania prowadzą policjanci z komendy powiatowej w Koluszkach. "Wszystkie osoby mające wiadomości na temat zaginionych proszone są o pilny kontakt z policją" - apelują mundurowi w komunikacie w mediach społecznościowych.

Funkcjonariusze udostępnili wizerunki poszukiwanej pary nastolatków oraz ich rysopisy.

Para 16-latków wyszła do szkoły. Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk zaginęli

Jak czytamy, Joanna Cieplucha ma 16 lat, mieszka w miejscowości Borowa, gmina Koluszki.



Dziewczyna ma 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, oczy koloru piwnego, włosy do ramion w ciemnobrązowym kolorze. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem i białe buty za kostkę. Przy sobie miała czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe.

Karol Szewczyk, również w wieku 16 lat, ma 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond, oczy niebieskie. Jego cechą charakterystyczną jest duża blizna na łokciu prawej ręki. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne buty za kostkę, czarną kurtkę typu wiatrówka, jasne dresy.

Policjanci ustalili, że nastolatkowie spotkali się ze sobą, byli parą. Mundurowi przypuszczają, że udali się gdzieś razem.



"Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 62 f, pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112" - apeluje policja.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków na Podkarpaciu

- Każda przekazana nam informacja będzie sprawdzona i jest dla nas bardzo cenna - mówiła Polsat News nadkom. Aneta Sobieraj z komendy wojewódzkiej w Łodzi.

Serwis zajmujący się tematyką poszukiwań "Zaginieni przed laty" podawał, że Joanna i Karol "prawdopodobnie tego samego dnia przebywali we Wrocławiu, ponieważ wstawili relacje na swoje media społecznościowe". "Ostatnie logowanie telefonu chłopaka było o godz. 23:36 w miejscowości Jedlina-Zdrój" - przekazano.

Reporter Polsat News Adam Malik poinformował, że w ostatnim czasie policja poszukiwała też 15-latki z Głowna. Dziewczyna odnalazła się cała i zdrowa.

Z doniesień wynika, że zaginięcia mogą mieć związek z nowym internetowym trendem, który polega na tym, żeby zniknąć z pola widzenia znajomych i rodziców.

W sobotę znaleziono ciała dwojga nastolatków, których zaginięcie w piątek zgłosili rodzice. Policjanci ustalili, że 14-latka z Rzeszowa i 15-latek z powiatu sanockiego spotkali się wcześniej w centrum stolicy województwa podkarpackiego.

