Rosyjskie samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną NATO. Jest komunikat sił zbrojnych

"Dzisiaj rosyjskie samoloty wojskowe na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy. Nasze siły zareagowały szybko, a myśliwce NATO patrolowały teren. Litwa pozostaje silna i gotowa do ataku. Każdy centymetr naszego kraju jest chroniony" - napisało litewskie ministerstwo obrony narodowej.

Naruszenie litewskiej przestrzeni powietrznej. Jest reakcja prezydenta

Today, Russian military aircraft briefly entered Lithuanian airspace. Our forces acted quickly with NATO jets on patrol. Lithuania remains strong and ready. Every inch of our country is protected. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 23, 2025

Jak podaje Reuters, dwa rosyjskie samoloty najprawdopodobniej wykonywały lot szkoleniowy w zakresie uzupełniania paliwa, gdy około godziny 17. polskiego czasu naruszyły granicę i wleciały na Litwę od strony obwodu kaliningradzkiego.

ZOBACZ: Tusk rozmawiał z Zełenskim. "Musimy kontynuować współpracę"

W odpowiedzi zostały poderwane w powietrze hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które uczestniczą w misji NATO Baltic Air Policing.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda potępił wtargnięcie rosyjskich samolotów wojskowych w litewską przestrzeń powietrzną i zapowiedział przekazanie stronie rosyjskiej noty protestacyjnej.

- Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie – powiedział Nauseda w komentarzu wideo opublikowanym przez urząd prezydenta.

- Nie mam wątpliwości, że nasze ministerstwo spraw zagranicznych powinno w najbliższym czasie wezwać przedstawicieli ambasady rosyjskiej i przekazać im notę protestacyjną – zaznaczył litewski przywódca.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni