W niedzielę na Son Sant Joan zaplanowanych było prawie dziewięćset operacji lotniczych. Według informacji przekazanych przez ENAIRE, instytucję odpowiedzialną za zarządzanie ruchem lotniczym, dron został zauważony między pasami startowymi lotniska.

Zauważono drona. Lotnisko czasowo zamknięte

Zauważenie bezzałogowca wymusiło czasowe zawieszenie operacji lotniczych ze względów bezpieczeństwa. Służby podjęły działania na lotnisku w Majorce i po przeprowadzeniu działań za pomocą własnego drona poinformowały, że nie znalazły niczego podejrzanego.

Jak podaje zarządca lotniska, zdarzenie miało miejsce w dniu wyjątkowo dużego natężenia ruchu, gdy zaplanowanych było 892 lądowań i startów. Kontrolerzy ruchu lotniczego w Majorce zwrócili się do portu w Barcelonie, aby spowolnić prędkość przylotów.

Samoloty z Sewilli i Madrytu zostały przekierowane na Ibizę.

To kolejne w ostatnich dniach zamknięcie lotniska z powodu dronów - stało się to m.in. przed dwoma tygodniami w Oslo, wcześniej w Monachium, Aalborgu i Kopenhadze.

