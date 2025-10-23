W Holandii szykują się na najgorsze. Odwołane loty, władze apelują do podróżnych

Serwis NL Times informuje, że na Schiphol odwołano lub opóźniono blisko 200 lotów, dotyczy to głównie rejsów zaplanowanych na godziny późnopopołudniowe. Problemy występują jednak od rana. "Do południa opóźniono co najmniej 74 przylatujące loty" - podaje portal.

Z opóźnieniami i odwołanymi lotami muszą się liczyć się także pasażerowie planujący podróż do Amsterdamu i tacy, którzy na Schiphol mają zaplanowane międzylądowanie.

"Bardzo silnych porywów wiatrów spodziewamy się w całym regionie Beneluksu, ale także Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, północnej Hiszpanii i nad basenem Morza Śródziemnego" - przekazała koordynująca żeglugę powietrzną w Europie organizacja Eurocontrol.

Orkan wpłynie także na transport kolejowy w Holandii. Operator ProRail zwrócił się do pasażerów z apelem, by ci w miarę możliwości zaplanowali wcześniejszy powrót z pracy do domu. "Zespoły reagowania kryzysowego będą pomagać unieruchomionym pociągom, a dodatkowe ekipy naprawcze będą gotowe do usunięcia uszkodzeń torów" - przekazali kolejarze.

Przez orkan wcześniej rozpoczną się mecze piłkarskie

Transport to nie jedyna dziedzina życia, którą może najbliższych godzinach sparaliżować orkan Benjamin. Organizatorzy meczu piłkarskiego pomiędzy Feyenoordem a Panathinaikosem zdecydowali o rozegraniu go o 16:30, dwie godziny wcześniej niż planowano.

Decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu rozgrywek podjęto także w Alkmaarze, gdzie na AFAS Stadion o 18:45 zmierzą się AZ i Slovan Bratysława.

