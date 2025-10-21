Ministerstwo infrastruktury skierowało do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie wprowadzające nad największymi polskimi miastami specjalne strefy R. Dzięki nim rozszerzone zostaną ograniczenia i zakazy lotów nad terenami zabudowanymi, co według resortu przełoży się na wzrost bezpieczeństwa.

"Celem zmian jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb użytkowników przestrzeni powietrznej oraz ujednolicenie zasad z wymogami unijnymi" - podaje agencja.

Ministerstwo infrastruktury zezwoli na loty nad przedmieściami

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że rozwiązanie to ma ułatwić przygotowanie i wykonywanie lotu. Nie będzie już bowiem wymagane każdorazowe ustalanie, czy przelot nad danym miastem będzie zgodny z regulacjami.

Aktualnie zakazy i ograniczenia lotów nad miastami opracowane są na podstawie ich administracyjnych granic. Ministerstwo chce to zmienić i wprowadzić specjalne strefy wyznaczone we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, strefami R zostaną objęte miasta o liczące co najmniej 100 tys. mieszkańców. Kształt stref będzie oparty na prostych figurach geometrycznych. Resort argumentuje, że dzięki temu uda się wykluczyć ze stref objętych zakazem lotów przedmieścia o mniej zwartej zabudowie.

Strefy R nad miastami powyżej 100 tys. mieszkańców

Rozporządzenie stanowi, że strefy R obejmą największe polskie miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze.

Rozporządzenie ma wejść w życie 16 kwietnia 2026 r.

