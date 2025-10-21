Specjalne strefy nad polskimi miastami. Nowe ograniczenia i zakazy

Ministerstwo Infrastruktury chce zmienić przepisy dotyczące zakazów i ograniczeń lotów nad miastami. Rząd chce porzucić dotychczasowe założenia bazujące na granicach administracyjnych i wprowadzić zakazy na specjalnie wyznaczonych strefach. Znamy miasta, które zostaną nimi objęte.

Specjalne strefy nad polskimi miastami. Nowe ograniczenia i zakazy
Ministerstwo infrastruktury wprowadza nowe strefy R nad polskimi miastami
Ministerstwo infrastruktury skierowało do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie wprowadzające nad największymi polskimi miastami specjalne strefy R. Dzięki nim rozszerzone zostaną ograniczenia i zakazy lotów nad terenami zabudowanymi, co według resortu przełoży się na wzrost bezpieczeństwa.

 

ZOBACZ: Polska ostrzega. Samolot z Putinem na pokładzie może zostać przejęty

 

"Celem zmian jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb użytkowników przestrzeni powietrznej oraz ujednolicenie zasad z wymogami unijnymi" - podaje agencja. 

Ministerstwo infrastruktury zezwoli na loty nad przedmieściami

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że rozwiązanie to ma ułatwić przygotowanie i wykonywanie lotu. Nie będzie już bowiem wymagane każdorazowe ustalanie, czy przelot nad danym miastem będzie zgodny z regulacjami. 

 

Aktualnie zakazy i ograniczenia lotów nad miastami opracowane są na podstawie ich administracyjnych granic. Ministerstwo chce to zmienić i wprowadzić specjalne strefy wyznaczone we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

 

ZOBACZ: Dron wymusił zamknięcie lotniska w Hiszpanii. Samoloty zostały przekierowane

 

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, strefami R zostaną objęte miasta o liczące co najmniej 100 tys. mieszkańców. Kształt stref będzie oparty na prostych figurach geometrycznych. Resort argumentuje, że dzięki temu uda się wykluczyć ze stref objętych zakazem lotów przedmieścia o mniej zwartej zabudowie.

Strefy R nad miastami powyżej 100 tys. mieszkańców

Rozporządzenie stanowi, że strefy R obejmą największe polskie miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 16 kwietnia 2026 r.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
