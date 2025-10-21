Specjalne strefy nad polskimi miastami. Nowe ograniczenia i zakazy
Ministerstwo Infrastruktury chce zmienić przepisy dotyczące zakazów i ograniczeń lotów nad miastami. Rząd chce porzucić dotychczasowe założenia bazujące na granicach administracyjnych i wprowadzić zakazy na specjalnie wyznaczonych strefach. Znamy miasta, które zostaną nimi objęte.
Ministerstwo infrastruktury skierowało do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie wprowadzające nad największymi polskimi miastami specjalne strefy R. Dzięki nim rozszerzone zostaną ograniczenia i zakazy lotów nad terenami zabudowanymi, co według resortu przełoży się na wzrost bezpieczeństwa.
ZOBACZ: Polska ostrzega. Samolot z Putinem na pokładzie może zostać przejęty
"Celem zmian jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb użytkowników przestrzeni powietrznej oraz ujednolicenie zasad z wymogami unijnymi" - podaje agencja.
Ministerstwo infrastruktury zezwoli na loty nad przedmieściami
W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że rozwiązanie to ma ułatwić przygotowanie i wykonywanie lotu. Nie będzie już bowiem wymagane każdorazowe ustalanie, czy przelot nad danym miastem będzie zgodny z regulacjami.
Aktualnie zakazy i ograniczenia lotów nad miastami opracowane są na podstawie ich administracyjnych granic. Ministerstwo chce to zmienić i wprowadzić specjalne strefy wyznaczone we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.
ZOBACZ: Dron wymusił zamknięcie lotniska w Hiszpanii. Samoloty zostały przekierowane
Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, strefami R zostaną objęte miasta o liczące co najmniej 100 tys. mieszkańców. Kształt stref będzie oparty na prostych figurach geometrycznych. Resort argumentuje, że dzięki temu uda się wykluczyć ze stref objętych zakazem lotów przedmieścia o mniej zwartej zabudowie.
Strefy R nad miastami powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozporządzenie stanowi, że strefy R obejmą największe polskie miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze.
Rozporządzenie ma wejść w życie 16 kwietnia 2026 r.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej