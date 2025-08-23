"Nie widzą już drogi przez znaki". Nietypowy problem Holendrów

W Holandii stoją już ponad trzy miliony znaków drogowych, z czego jedna piąta uznawana jest za zbędne. Eksperci ostrzegają, że kierowcy "nie widzą już drogi przez znaki", co zwiększa ryzyko wypadków. Władze lokalne walczą z problemem i usuwają tablice, ale część mieszkańców domaga się kolejnych oznakowań.

W Holandii stoją już ponad trzy miliony znaków drogowych, z czego nawet 600 tys. uznaje się za zbędne - alarmuje dziennik "Trouw". Eksperci ostrzegają, że tablice zamiast pomagać, zwiększają ryzyko wypadków.

"Dżungla znaków" na holenderskich drogach

Władze lokalne próbują walczyć z problemem. Miasta Vlaardingen i Alphen aan den Rijn usunęły po 1500 tablic, w tym jedną z 1966 roku. Według samorządów spokojniejsze otoczenie poprawia bezpieczeństwo, a także ułatwia działanie systemów samochodowych, które automatycznie odczytują znaki.

Ale jednocześnie pojawiają się nowe tablice - od stref ekologicznych po ostrzeżenia przed wilkami i gęsiami. Eksperci wskazują, że mieszkańcy często sami żądają dodatkowych oznaczeń, np. tablic "Uwaga dzieci", mimo że teren jest już oznaczony jako strefa zamieszkania.

Utrzymanie każdego znaku kosztuje około 15 euro rocznie. Firmy recyklingowe odkupują je po 7,5 euro i przygotowują do ponownego użycia. Jak podkreślają eksperci, redukcja "dżungli znaków" to proces długotrwały, wymagający jednocześnie odwagi samorządów i zmiany oczekiwań społecznych.

