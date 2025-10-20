Nowy sondaż. Lider umacnia pozycję, sześć ugrupowań w Sejmie
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, uzyskując niemal jedną trzecią głosów. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować niemal 30 proc. wyborców - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. W Sejmie znalazłoby się miejsce dla sześciu ugrupowań.
Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" pokazuje, że Koalicja Obywatelska, zdobywając 32,53 proc. głosów, wygrałaby wybory parlamentarne. Wynik, który uzyskało ugrupowanie jest o 1,41 pp. więcej niż w badaniu z września.
Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie 29,91 proc. wyborców. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego od ostatniego sondażu straciło 2,95 pp.
Trzecie miejsce przypada Konfederacji, która uzyskała 13,23 proc. (to wzrost o 1,42 pp.). Na Lewicę zagłosowało 7,34 proc. wyborców (wzrost o 0,66 pp.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła natomiast 6,16 proc. poparcia (spadek o 0,5 pp.).
Nowy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie
Według sondażu do Sejmu poza Lewicą weszłaby również partia Razem. Ugrupowanie przeskakuje próg wyborczy, zdobywając 5,46 proc. głosów (wzrost o 0,92 pp. względem wrześniowego badania).
Pod progiem wyborczym znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 3,61 proc. poparcia (spadek o 0,53 pp.). Polskie Stronnictwo Ludowe z kolei zdobyło 1,37 proc. głosów ankietowanych (spadek o 0,23 pp.).
Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.
