Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" pokazuje, że Koalicja Obywatelska, zdobywając 32,53 proc. głosów, wygrałaby wybory parlamentarne. Wynik, który uzyskało ugrupowanie jest o 1,41 pp. więcej niż w badaniu z września.

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie 29,91 proc. wyborców. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego od ostatniego sondażu straciło 2,95 pp.

Trzecie miejsce przypada Konfederacji, która uzyskała 13,23 proc. (to wzrost o 1,42 pp.). Na Lewicę zagłosowało 7,34 proc. wyborców (wzrost o 0,66 pp.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyła natomiast 6,16 proc. poparcia (spadek o 0,5 pp.).

ZOBACZ: Zapytano Polaków, jak zachowają się w przypadku wybuchu wojny. Nowy sondaż

Nowy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie

Według sondażu do Sejmu poza Lewicą weszłaby również partia Razem. Ugrupowanie przeskakuje próg wyborczy, zdobywając 5,46 proc. głosów (wzrost o 0,92 pp. względem wrześniowego badania).



Pod progiem wyborczym znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 3,61 proc. poparcia (spadek o 0,53 pp.). Polskie Stronnictwo Ludowe z kolei zdobyło 1,37 proc. głosów ankietowanych (spadek o 0,23 pp.).

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni