Do wypadku doszło w poniedziałek nad ranem 3:50 czasu lokalnego ( 21:50 w niedzielę czasu polskiego) podczas lądowania samolotu transportowego z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) do Hongkongu (Chiny).

Wypadek samolotu w Hongkongu. Nie żyją dwie osoby

Boeing BA.N 747 wypadł wówczas z pasa i uderzył w auto patrolowe pracowników lotniska. Maszyna zepchnęła samochód do morza, znajdującego się w sąsiedztwie lotniska. Sam samolot również wpadł do akwenu.

Jeden z podróżujących autem pracowników lotniska zginął na miejscu. Drugiego przetransportowano do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy mężczyzna zmarł.

Z kolei załodze samolotu udało się bezpiecznie ewakuować. Dodatkowo linie Emirates poinformowały, że w maszynie nie było żadnego ładunku.

Załoga samolotu przed lądowaniem nie zgłaszała żadnych problemów technicznych. - Nie otrzymaliśmy od pilota żadnego komunikatu z prośbą o pomoc od pilota - przekazał Man Ka-chai, główny śledczy ds. wypadków i bezpieczeństwa w Urzędzie Badania Wypadków Lotniczych Hongkongu.

Lotnisko przekazało, że wypadek nie miał wpływu na ruch, a loty odbywały się bez zakłóceń. Po kontroli bezpieczeństwa pas ponownie otwarto.

Katastrofa samolotu w Hongkongu. Najtragiczniejszy wypadek od ponad 25 lat

FlightRadar24 przekazał, że ​​samolot ma 32 lata i służył jako samolot pasażerski, zanim został przekształcony w maszynę transportową.

Poniedziałkowy incydent był najtragiczniejszym wypadkiem lotniczy w Hongkongu od czasu katastrofy samolotu China Airlines w 1999 roku, w której zginęły trzy osoby.

