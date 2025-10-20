W Chinach samolot wypadł z pasa startowego i wpadł do morza. Są ofiary
Tragedia podczas lądowania samolotu transportowego z Dubaju do Hongkongu. Maszyna wypadła z pasa startowego i zderzyła się z pojazdem patrolowym pracowników lotniska. Zarówno auto, jak i samolot wpadły do morza. W wypadku zginęło dwóch pracowników portu lotniczego. Załodze samolotu udało się uciec.
Do wypadku doszło w poniedziałek nad ranem 3:50 czasu lokalnego ( 21:50 w niedzielę czasu polskiego) podczas lądowania samolotu transportowego z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) do Hongkongu (Chiny).
Wypadek samolotu w Hongkongu. Nie żyją dwie osoby
Boeing BA.N 747 wypadł wówczas z pasa i uderzył w auto patrolowe pracowników lotniska. Maszyna zepchnęła samochód do morza, znajdującego się w sąsiedztwie lotniska. Sam samolot również wpadł do akwenu.
Jeden z podróżujących autem pracowników lotniska zginął na miejscu. Drugiego przetransportowano do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy mężczyzna zmarł.
Z kolei załodze samolotu udało się bezpiecznie ewakuować. Dodatkowo linie Emirates poinformowały, że w maszynie nie było żadnego ładunku.
Załoga samolotu przed lądowaniem nie zgłaszała żadnych problemów technicznych. - Nie otrzymaliśmy od pilota żadnego komunikatu z prośbą o pomoc od pilota - przekazał Man Ka-chai, główny śledczy ds. wypadków i bezpieczeństwa w Urzędzie Badania Wypadków Lotniczych Hongkongu.
Lotnisko przekazało, że wypadek nie miał wpływu na ruch, a loty odbywały się bez zakłóceń. Po kontroli bezpieczeństwa pas ponownie otwarto.
Katastrofa samolotu w Hongkongu. Najtragiczniejszy wypadek od ponad 25 lat
FlightRadar24 przekazał, że samolot ma 32 lata i służył jako samolot pasażerski, zanim został przekształcony w maszynę transportową.
Poniedziałkowy incydent był najtragiczniejszym wypadkiem lotniczy w Hongkongu od czasu katastrofy samolotu China Airlines w 1999 roku, w której zginęły trzy osoby.
