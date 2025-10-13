Do tragicznego wypadku lotniczego doszło w poniedziałek rano w południowo-wschodniej części amerykańskiego stanu Massachusetts. Mały samolot rozbił się na autostradzie międzystanowej I-195 w miejscowości Dartmouth, około 80 kilometrów na południe od Bostonu.

Na pokładzie maszyny znajdowały się dwie osoby - obie zginęły. Ranna została również jedna osoba przebywająca na ziemi.

USA. Samolot rozbił się na autostradzie. Nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna

Z relacji świadków wynika, że po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach. Autostrada w rejonie wypadku została całkowicie zamknięta w obu kierunkach.

Update on Massachusetts Plane Crash



The National Transportation Safety Board (NTSB) and Federal Aviation Administration (FAA) are leading the probe, with Massachusetts State Police's Bristol County Detective Unit assisting. No further details on the victims' identities have… pic.twitter.com/saZ1BGyaPC — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) October 13, 2025

Policja w Massachusetts poinformowała, że samolot najprawdopodobniej próbował awaryjnie lądować na pobliskim lotnisku.

Krajowa Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Ustalono, że rozbity samolot to Socata TBM-700, który wystartował z lotniska w New Bedford.

ZOBACZ: Śmierć na pokładzie samolotu z Polski. Maszyna musiała awaryjnie lądować

Burmistrz New Bedford Jon Mitchell w mediach społecznościowych złożył kondolencje rodzinom ofiar i podkreślił, że "katastrofa w cudowny sposób nie spowodowała poważnych obrażeń wśród kierowców na autostradzie".

W chwili zdarzenia region znajdował się pod wpływem tzw. nor’eastera - charakterystycznego dla wschodniego wybrzeża USA północno-wschodniego sztormu, który przynosi intensywne opady deszczu lub śniegu oraz bardzo silny wiatr wiejący od oceanu w głąb lądu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni