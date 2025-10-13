Śmierć na pokładzie samolotu z Polski. Maszyna musiała awaryjnie lądować

Polska

Podczas lotu pasażerskiego z Warszawy do Nowego Jorku doszło do tragedii. Na pokładzie zmarł jeden z pasażerów. Samolot PLL LOT musiał w związku z tym awaryjnie lądować na lotnisku w Kopenhadze.

Śmierć na pokładzie samolotu z Polski. Maszyna musiała awaryjnie lądować
FB/LOT Polish Airlines
Śmierć na pokładzie dreamlinera. Maszyna musiała awaryjnie lądować

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19. Boeing 787-8 Dreamliner startujący z lotniska w Warszawie miał po dziewięciu godzinach wylądować w Nowym Jorku. Powietrzny rejs po dwóch godzinach przerwała jednak śmierć jednego z pasażerów.

 

Piloci zdecydowali o zmianie kursu i awaryjnym lądowaniu w duńskiej stolicy. 

Tragedia na pokładzie dreamlinera. Nie żyje pasażer

Jak potwierdził rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski, po starcie maszyna skierowała się na zachód, a później na północ ku Skandynawii. Niestety, po dwóch godzinach lotu samolot awaryjnie wylądował w Kopenhadze z powodu pogorszenia stanu zdrowia jednego z pasażerów.

 

Mimo interwencji służb, pasażer zmarł.

 

Polskie linie lotnicze przekazały, że załoga dreamlinera sprawnie i z należytym szacunkiem wdrożyła wszelkie niezbędne procedury. Pozostali podróżni zostali objęci opieką i po awaryjnym lądowaniu w Kopenhadze zaproponowano im alternatywne połączenia do Nowego Jorku.

Śmierć na pokładzie samolotu. Awaryjne lądowanie

Przyczyny śmierci pasażera, jego tożsamość, jak i okoliczności tragicznego zdarzenia nie zostały ujawnione przez przewoźnika.

 

ZOBACZ: Paraliż lotniska w Brukseli. Odwołano rejsy polskiego przewoźnika

 

Procedura awaryjnego lądowania jest wdrażana dopiero po tym, jak pilot zgłosi niebezpieczną sytuację. W takim wypadku maszyna ma pierwszeństwo przed innymi rejsami, nawet jeśli wiąże się to z opóźnieniem, bądź wstrzymaniem ruchu lotniczego.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Niepoważne". Sterczewski odpowiada na słowa Grabca
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
LOTNOWY JORKPLL LOTPOLSKASAMOLOTTRAGEDIAWARSZAWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 