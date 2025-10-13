Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 19. Boeing 787-8 Dreamliner startujący z lotniska w Warszawie miał po dziewięciu godzinach wylądować w Nowym Jorku. Powietrzny rejs po dwóch godzinach przerwała jednak śmierć jednego z pasażerów.

Piloci zdecydowali o zmianie kursu i awaryjnym lądowaniu w duńskiej stolicy.

Tragedia na pokładzie dreamlinera. Nie żyje pasażer

Jak potwierdził rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski, po starcie maszyna skierowała się na zachód, a później na północ ku Skandynawii. Niestety, po dwóch godzinach lotu samolot awaryjnie wylądował w Kopenhadze z powodu pogorszenia stanu zdrowia jednego z pasażerów.

Mimo interwencji służb, pasażer zmarł.

Polskie linie lotnicze przekazały, że załoga dreamlinera sprawnie i z należytym szacunkiem wdrożyła wszelkie niezbędne procedury. Pozostali podróżni zostali objęci opieką i po awaryjnym lądowaniu w Kopenhadze zaproponowano im alternatywne połączenia do Nowego Jorku.

Śmierć na pokładzie samolotu. Awaryjne lądowanie

Przyczyny śmierci pasażera, jego tożsamość, jak i okoliczności tragicznego zdarzenia nie zostały ujawnione przez przewoźnika.

Procedura awaryjnego lądowania jest wdrażana dopiero po tym, jak pilot zgłosi niebezpieczną sytuację. W takim wypadku maszyna ma pierwszeństwo przed innymi rejsami, nawet jeśli wiąże się to z opóźnieniem, bądź wstrzymaniem ruchu lotniczego.

