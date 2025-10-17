Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 7 na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen (powiat Mistelbach) - przy granicy Austrii z Czechami. Portal MeinBezirk i dziennik "Heute" opisały, że polski autobus zderzył się z ciężarówką i osobówką.

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał Interii, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadku są zarejestrowane w Polsce. Poinformował również, że wśród poszkodowanych są polscy obywatele. Konsul skontaktował się z austriackimi służbami.

Według wstępnych ustaleń zginął kierowca osobowej furgonetki, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne. Udzielono pomocy medycznej ponad 20 osobom - podaje MeinBezirk. Przed godz. 10 lokalna straż pożarna napisała w komunikacie, że "rannych jest kilku".

- Potwierdzono dwie poważnie ranne osoby, około 20 osób jest nadal badanych, aby sprawdzić, czy są ranni, czy nie są ranni – powiedziała rzeczniczka austriackiego Czerwonego Krzyża. Tożsamość ofiary nie została jeszcze ujawniona.

Tragedia w Austrii. Polski autobus zderzył się z ciężarówką

W wyniku zdarzenia kierowcy autobusu i ciężarówki zakleszczyli się w kabinach. Obaj zostali uwolniony i wyciągnięci przez specjalistyczną jednostkę straży pożarnej. Na miejsce wezwano trzy śmigłowce austriackiego pogotowia ratunkowego.

Zespoły medyczne przybyły zarówno z pobliskich placówek w Austrii, jak i z Czech. Zaalarmowany został również zespół interwencji kryzysowej, który zaopiekował się osobami poszkodowanymi.

"W sumie na miejscu było około 70 członków z pięciu zastępów straży pożarnej okolicznych miejscowości - w tym pogotowia z Czech - z 13 pojazdami" - przekazano w komunikacie Komendy Straży Pożarnej Powiatu Mistelbach na Facebooku.

Wypadek z udziałem polskiego autobusu. Wstępnie ustalono jego przebieg

Ze wstępnych ustaleń wynika, że furgonetka jadąca do Czech zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. Kierowca autobusu nie zdołał wyminąć samochodów - ustalili autorzy serwisu Orf.at.

Autostrada na odcinku wypadku jest całkowicie zamknięta, ruch nie odbywa się w żadną ze stron. Służby wyznaczyły objazd drogą B7 przez Drasenhofen. Według wstępnych szacunków utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin.

