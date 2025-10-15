Mężczyźni zostali zatrzymani w kwietniu. Tego samego dnia doszło do eksplozji bankomatu w miejscowości Vaala (ok. 100 km na południe od Oulu).

Rozbite bankomaty w Finlandii. Podejrzani z Polski

Lokalna policja została powiadomiona o utracie połączenia z bankomatem nad ranem. Zgłoszono również, że w okolicy słyszany był wybuch, a sprzed bankomatu odjechał "samochód z ciągniętą metalową bryłą, z której leciały iskry".

Patrol znalazł pozostałości rozbitego bankomatu na leśnej drodze, około pięć kilometrów od miejsca zdarzenia. Jak podano w komunikacie Centralnego Biura Policji Kryminalnej, po południu w związku z podejrzeniem przestępstwa zatrzymano trzech obywateli Polski, którzy zakwaterowali się w jednym z okolicznych ośrodków.

Śledczy przekazali, że czyn były dokładnie zaplanowany, przygotowany i przeprowadzony w sposób profesjonalny. Szajka miała podrobione tablice rejestracyjne, a w samochodzie znaleziono także kolce, które można rozrzucać przed radiowóz w celu przebicia opon – podkreślono.

Fińska policja aresztowała podejrzanych. Mężczyźni zaprzeczają zarzutom

Łączna wartość strat finansowych związanych z eksplozją bankomatu w Vaala wynosi około 85 tysięcy euro, co obejmuje skradzione pieniądze, wartość samego automatu oraz szkody materialne wyrządzone eksplozją. Prawie wszystkie banknoty z bankomatu zostały skonfiskowane podejrzanym.

Według policji polska szajka łączona jest także z dwoma innymi podobnymi eksplozjami bankomatów, do których doszło w Finlandii jesienią 2024 r. w miejscowościach w Tervajoki pod Vaasa oraz w Eura pod Pori. Pieniędzy skradzionych z tych bankomatów nie udał się dotąd odzyskać, a łączna wartość strat finansowych spowodowanych tymi wybuchami szacowana jest na około 200 tys. euro.

- Tego typu przestępstwa są w Finlandii bardzo rzadkie. Od początku śledztwa jednym z wątków było założenie, że sprawcami są prawdopodobnie zawodowi przestępcy, którzy przybyli do Finlandii z zagranicy – powiedział komisarz Juha-Pekka Karkkola.

– Podejrzani cały czas przebywają w areszcie, w śledztwie współpracujemy z polską policją. Mężczyźni zaprzeczają stawianym im zarzutom – przekazało KRP.

jp / polsatnews.pl / PAP