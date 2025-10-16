Do wypadku doszło przed godz. 9 w miejscowości Gulczewo w powiecie wrzesińskim. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala po uderzeniu autobusu w drzewo. Na miejscu pozostało jedno dziecko, któremu ratownicy udzielają pomocy.

- W akcji biorą udział trzy karetki, jednostki PSP i OSP, a także śmigłowiec LPR - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Jakub Nawrocki z PSP we Wrześni. Z przekazanych informacji wynika, że bus należał do przedszkola.

Zablokowana jest droga krajowa nr 15 między Wrześnią a Gnieznem. Trwają prace policji, która zabezpiecza miejsce i ustala okoliczności zdarzenia.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni