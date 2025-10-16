Wypadek busa z dziećmi pod Wrześnią. Lądował śmigłowiec LPR

Polska

Pięć osób zostało rannych w wyniku wypadku busa użytkowanego przez przedszkole w miejscowości Gulczewo (woj. wielkopolskie). Wśród rannych jest dwóch dorosłych i troje dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR - przekazał polsatnews.pl mł. kpt. Jakub Nawrocki z PSP we Wrześni.

Wypadek busa z dziećmi pod Wrześnią. Lądował śmigłowiec LPR
Fot. ilustracyjna LPR
Śmigłowiec LPR na miejscu wypadku z udziałem autobusu przedszkolnego

Do wypadku doszło przed godz. 9 w miejscowości Gulczewo w powiecie wrzesińskim. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala po uderzeniu autobusu w drzewo. Na miejscu pozostało jedno dziecko, któremu ratownicy udzielają pomocy.

 

- W akcji biorą udział trzy karetki, jednostki PSP i OSP, a także śmigłowiec LPR - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Jakub Nawrocki z PSP we Wrześni. Z przekazanych informacji wynika, że bus należał do przedszkola.

 

Zablokowana jest droga krajowa nr 15 między Wrześnią a Gnieznem. Trwają prace policji, która zabezpiecza miejsce i ustala okoliczności zdarzenia.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Czarnek odpowiada Kaczyńskiemu. "Epoka nie zmieniła się"
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GULCZEWOKARETKILPRPOLSKAPOSZKODOWANIPRZEDSZKOLERATOWNICYWRZEŚNIAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 