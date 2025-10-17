- Podejrzany o dokonanie zbrodni w Barcicach został w czwartek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim - poinformowała w rozmowie z Polsat News rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn.

- Mężczyzna formalnie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, natomiast złożył wyjaśnienia, w których de facto potwierdził dokonanie zarzucanych mu czynów - dodała.

Z uwagi na charakter przestępstwa i wczesny etap prowadzonego postępowania, śledczy nie ujawniają więcej szczegółów z przesłuchania 25-latka.

Zbrodnia w Barcicach. Tymczasowy areszt dla 25-latka

Rzeczniczka poinformowała, że prokuratura złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. - Sąd ten wniosek rozpoznał i tymczasowy areszt zastosował - przekazała.

Justyna Rataj-Mykietyn przekazała, że w czwartek odbyła się sekcja zwłok ofiar. - Wczoraj w zakładzie medycyny sadowej w Krakowie zostały przeprowadzone sekcje zwłok ofiar. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiary miały rozległe obrażenia głów, rany tłuczone, a jedna z nich rany kłute. Na szczegółowe opinie biegłych trzeba będzie poczekać kilka tygodni - wyjaśniła.

Wiadomo, że śledczy na miejscu zbrodni, czyli w domu ofiar i sprawcy, zabezpieczyli kilka narzędzi, które zostały wytypowane jako mogące służyć do dokonania zabójstwa - najprawdopodobniej sprawca posłużył się młotkiem oraz nożem.

Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna nie był wcześniej karany, był za to leczony psychiatrycznie. W toku śledztwa mają zostać powołani biegli psychiatrzy, którzy ocenią jego poczytalność.

Zbrodnia w Barcicach. Nie żyją trzy osoby

Do potrójnego zabójstwa doszło w nocy z wtorku na środę w jednym z domów w Barcicach koło Nowego Sącza.

W środę rano policja została powiadomiona o odnalezieniu ciał trzech osób: kobiety w wieku 52 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.

Zatrzymany 25-latek to syn jednej z ofiar. Po zdarzeniu był poszukiwany przez policję. Został zatrzymany tego samego dnia w pustostanie na terenie miejscowości.

