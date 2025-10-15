Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Poszukiwany 25-latek

W miejscowości pod Nowym Sączem w środę odnaleziono zwłoki trzech osób. Służby przyjęły zgłoszenie o godz. 7:30. Ofiary to kobieta w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat.

Policja nie wyklucza, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na ciałach wymienionych osób ujawniono obrażenia.

Trzy ciała znalezione w Barcicach Górnych

Na miejscu trwają czynności. - Duże siły środków zostały skierowane do poszukiwania 25-latka, który również zamieszkiwał dom - poinformowała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga. Zaangażowano m.in. oddziały policji z psami tropiącymi.

Na miejscu prace prowadzi ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Wkrótce więcej informacji...

