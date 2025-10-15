Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Poszukiwany 25-latek
Tragiczne odkrycie w Barcicach Górnych (woj. małopolskie). W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób z obrażeniami. Policja w związku ze sprawą poszukuje 25-latka. - Na miejsce skierowano duże siły i środki policyjne, w tym psy tropiące - przekazała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu.
W miejscowości pod Nowym Sączem w środę odnaleziono zwłoki trzech osób. Służby przyjęły zgłoszenie o godz. 7:30. Ofiary to kobieta w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat.
Policja nie wyklucza, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na ciałach wymienionych osób ujawniono obrażenia.
Trzy ciała znalezione w Barcicach Górnych
Na miejscu trwają czynności. - Duże siły środków zostały skierowane do poszukiwania 25-latka, który również zamieszkiwał dom - poinformowała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga. Zaangażowano m.in. oddziały policji z psami tropiącymi.
ZOBACZ: Zwrot w sprawie 42-latki ze Świętochłowic. Rodzice latami mieli ją więzić
Na miejscu prace prowadzi ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
Wkrótce więcej informacji...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej