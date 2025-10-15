Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Poszukiwany 25-latek

Polska Patryk Idziak / Paulina Godlewska / polsatnews.pl

Tragiczne odkrycie w Barcicach Górnych (woj. małopolskie). W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób z obrażeniami. Policja w związku ze sprawą poszukuje 25-latka. - Na miejsce skierowano duże siły i środki policyjne, w tym psy tropiące - przekazała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu.

Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Poszukiwany 25-latek
Starosadeckie.info
Trzy ciała znalezione Barcicach Górnych. Trwa obława na 25-latka

W miejscowości pod Nowym Sączem w środę odnaleziono zwłoki trzech osób. Służby przyjęły zgłoszenie o godz. 7:30. Ofiary to kobieta w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat.

 

Policja nie wyklucza, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na ciałach wymienionych osób ujawniono obrażenia.

Trzy ciała znalezione w Barcicach Górnych

Na miejscu trwają czynności. - Duże siły środków zostały skierowane do poszukiwania 25-latka, który również zamieszkiwał dom - poinformowała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga. Zaangażowano m.in. oddziały policji z psami tropiącymi.

 

ZOBACZ: Zwrot w sprawie 42-latki ze Świętochłowic. Rodzice latami mieli ją więzić

 

Na miejscu prace prowadzi ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Przeprosiny Łukasza Mejzy. "Nic tego nie tłumaczy"
Czytaj więcej
BARCICE GÓRNENOWY SĄCZOBRAŻENIAOFIARYPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAPROKURATORZWŁOKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 