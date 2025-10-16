Zbrodnia w Barcicach. Nowe doniesienia z prokuratury

W czwartek rano przeprowadzono sekcję zwłok trzech ofiar zbrodni w domu rodzinnym w Barcicach (woj. Małopolskie). O przyczynie śmierci 52-letniej kobiety i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformuje w piątek około godziny 10.

Zbrodnia w Barcicach. Wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar

- Dzisiaj między 16 a 17 zaplanowane jest przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny i o wynikach wszystkich tych czynności będziemy informować w piątek. Około godziny 10-11 zaplanowany jest briefing prasowy - mówiła w rozmowie z polsatnews.pl prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

W wyniku policyjnej obławy w środę funkcjonariusze zatrzymali 25-latka, który jest najprawdopodobniej sprawcą potrójnego zabójstwa. Mężczyzna przebywa obecnie w policyjnej izbie zatrzymań.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, w czwartek popołudniu może on usłyszeć pierwsze prokuratorskie zarzuty.

Ujęty przez policję mężczyzna był synem zamordowanej 52-latki i krewnym pozostałych ofiar.

Według wstępnych ustaleń śledczych, tragicznie zmarli członkowie rodziny mieli rozległe obrażenia głowy, głównie rany tłuczone. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że najprawdopodobniej wynikają one z uderzenia tępym narzędziem.

