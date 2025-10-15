W środę rano w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach (woj. małopolskie) ujawniono zwłoki trzech osób w wieku od 45 do 66 lat. Ofiary miały rozległe obrażenia głowy, które wskazują na udział osób trzecich. Jak ustalono, ofiarami są kobieta w wieku 52 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 45 i 66 lat - wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.

Na miejscu tragedii pracują prokuratorzy oraz policjanci. Prowadzone są oględziny miejsca zbrodni i zwłok. Trwa również zabezpieczanie śladów oraz potencjalnego narzędzia zbrodni.

Potrójne zabójstwo w Barcicach. Zatrzymany 25-latek

Najprawdopodobniej sprawcą zabójstwa jest 25-letni syn jednej z ofiar. Mężczyzna został zatrzymany po obławie przez policję i obecnie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.

- W ciągu 48 godzin muszą być przeprowadzone czynności z jego udziałem, w tym ewentualne postawienie zarzutów. Prokurator czeka na wyniki sekcji zwłok, bo one są kluczowe, aby sporządzić ewentualne postanowienie o przedstawieniu zarzutów - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Sekcja ma odbyć się w czwartek.

Jak dodała, "na miejscu tragedii zabezpieczono potencjalne narzędzia zbrodni. Dalsze badania i szczegółowe ekspertyzy mają potwierdzić, czy te przedmioty były wykorzystane do dokonania zabójstwa".

Według prokuratury ofiary miały rozległe rany głowy, głównie rany tłuczone. - Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę istotną dla śledztwa, będą przesłuchane przez prokuratora - dodała prok. Rataj-Mykietyn.

Wcześniej rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że wstępne oględziny wykazały, że te osoby miały obrażenia ciała najprawdopodobniej zadane tępym narzędziem.

Od zatrzymanego 25-latka pobrano krew do badań pod kątem zawartości alkoholu i środków odurzających. Wyniki nie są jeszcze znane.

