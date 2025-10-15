Potrójne zabójstwo w Barcicach. Prokuratura przekazała nowe informacje

Sekcje zwłok trzech ofiar potrójnego zabójstwa w Barcicach w Małopolsce zaplanowano na czwartek. Dopiero po ich zakończeniu prokuratura zamierza przeprowadzić czynności procesowe z udziałem zatrzymanego 25-latka, syna jednej z ofiar - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

PAP/Grzegorz Momot
Prokuratura prowadzi czynności ws. zabójstwa w Barcicach.

W środę rano w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach (woj. małopolskie) ujawniono zwłoki trzech osób w wieku od 45 do 66 lat. Ofiary miały rozległe obrażenia głowy, które wskazują na udział osób trzecich. Jak ustalono, ofiarami są kobieta w wieku 52 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 45 i 66 lat - wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.

 

Na miejscu tragedii pracują prokuratorzy oraz policjanci. Prowadzone są oględziny miejsca zbrodni i zwłok. Trwa również zabezpieczanie śladów oraz potencjalnego narzędzia zbrodni.

Potrójne zabójstwo w Barcicach. Zatrzymany 25-latek

Najprawdopodobniej sprawcą zabójstwa jest 25-letni syn jednej z ofiar. Mężczyzna został zatrzymany po obławie przez policję i obecnie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.

 

- W ciągu 48 godzin muszą być przeprowadzone czynności z jego udziałem, w tym ewentualne postawienie zarzutów. Prokurator czeka na wyniki sekcji zwłok, bo one są kluczowe, aby sporządzić ewentualne postanowienie o przedstawieniu zarzutów - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Sekcja ma odbyć się w czwartek

 

Jak dodała, "na miejscu tragedii zabezpieczono potencjalne narzędzia zbrodni. Dalsze badania i szczegółowe ekspertyzy mają potwierdzić, czy te przedmioty były wykorzystane do dokonania zabójstwa".

 

ZOBACZ: Horror w Świętochłowicach? Rodzice mieli więzić córkę w pokoju przez 27 lat

 

Według prokuratury ofiary miały rozległe rany głowy, głównie rany tłuczone. - Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę istotną dla śledztwa, będą przesłuchane przez prokuratora - dodała prok. Rataj-Mykietyn.

 

Wcześniej rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło poinformowała na antenie Polsat News, że wstępne oględziny wykazały, że te osoby miały obrażenia ciała najprawdopodobniej zadane tępym narzędziem

 

Od zatrzymanego 25-latka pobrano krew do badań pod kątem zawartości alkoholu i środków odurzających. Wyniki nie są jeszcze znane.

 

Agata Sucharska / polsatnews.pl
