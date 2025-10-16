Psy zagryzły 46-latka. Właściciel zwierząt zatrzymany

Dzień wcześniej media poinformowano o śmierci 46-latka po pogryzieniu przez trzy owczarki belgijskie. Mężczyzna ostatkiem sił zdołał wezwać pogotowie. Zmarł po kliku dniach pobytu w szpitalu.

Rzecznik prokuratury poinformowała, że 53-latek jest podejrzewany o "popełnienie czynu polegającego na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby zagrażającej życiu".

ZOBACZ: Zajazd nawet nie powstał i ktoś go podpalił. Sprawca na wolności

Zielona Góra. Psy zagryzły 46-latka. Prokuratura: Właściciel zatrzymany

Do ataku psów na mężczyznę doszło w niedzielę. Kierowca zatrzymał się na postój dla pojazdów ciężarowych i udał się w las na grzybobranie. Tam został zaatakowany przez psy.



- Pokrzywdzony doznał co najmniej 53 ran szarpanych i gryzionych, które wymagały natychmiastowej hospitalizacji i intensywnej pomocy medycznej. Pomimo podjętych działań ratunkowych, 15 października 2025 roku mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń - przekazała prokuratorka.

Jeszcze dziś przeprowadzona ma zostać sekcja zwłok ofiary. Jak poinformowali śledczy, uzyskane wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych ustaleń w sprawie.

Były policjant trzymał groźne psy na strzelnicy. Prokuratura sprawdzi, czy spełniała wymogi

Zatrzymany właściciel psów to były policjant, którego prokuratura podejrzewa o niezachowanie wymaganych środków ostrożności.

Śledczy ujawnili również inne przypadki niewłaściwego zabezpieczenia zwierząt należących do 53-letniego właściciela - już wcześniej atakowały ludzi. Psy znajdowały się na terenie należącej do zatrzymanego strzelnicy. W jej sprawie prokuratura podjęła osobne działania.

ZOBACZ: Wypadek busa z dziećmi pod Wrześnią. Lądował śmigłowiec LPR

Analizie zostanie poddane m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi regulacjami - przekazała prokurator.

Owczarki w domu tymczasowym. Śledczy apelują do świadków

Prokuratura z udziałem służb zabezpieczyła zwierzęta. Po oględzinach strzelnicy przez biegłych psy zostały zbadane i umieszczone w domu tymczasowym.

Dalsze badania i ocena stanu fizycznego i psychicznego owczarków oraz tego, jaki wpływ na ich zachowanie mogły mieć warunki życia, będzie przedmiotem analiz.

Śledczy zwrócili się także do ewentualnych świadków niewłaściwego zabezpieczenia psów i osób, które ucierpiały w wyniku możliwych zaniedbań. Osoby mogące wnieść nowe informacje do śledztwa proszą o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni