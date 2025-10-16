Zajazd nawet nie powstał i ktoś go podpalił. Sprawca na wolności

Polska

W Godzieszowie w woj. dolnośląskim nieznany sprawca podpalił dach nowopowstającego zajazdu. Niecałe 400 km dalej ktoś umyślnie wywołał pożar w gospodarstwie w gminie Wójcin na Kujawach. Straty sięgają zawrotnych sum, a sprawcy wciąż są poszukiwani. Choć motywy ich działania nie są znane, to wytłumaczenie może być banalnie proste. Materiał "Wydarzeń".

Zajazd nawet nie powstał i ktoś go podpalił. Sprawca na wolności
Facebook/OSP w Nowogrodźcu; Polsat News
Akcja gaśnicza w Godzieszowie. Trwają poszukiwania sprawcy
  • Policja szuka sprawcy nieudanej próby podpalenia zajazdu w Godzieszowie, grozi mu do 10 lat więzienia
  • Rolnik z Kujawsko-Pomorskiego stracił zapasy słomy w wyniku podpalenia
  • Ekspert wskazuje zazdrość lub próbę zastraszenia jako możliwe motywy podpaleń

Policja otrzymała zgłoszenie o płonącym zajeździe w Godzieszowie we wtorek około godziny 1:00 od przejeżdżających kierowców. Dzięki sprawnej interwencji straży pożarnej z Bolesławca i Lubania oraz OSP ogień strawił tylko niewielką część dachu.

 

Kamery umieszczone na sąsiadującym z zajazdem sklepu zarejestrowały sprawcę, który podjął nieudolne próby podpalenia zajazdu o godzinie 0:37. Worki napełnione benzyną wrzucał na dach, ale udało mu się zniszczyć tylko 25 mkw. Jego powierzchni.

 
- Nigdy nie mieliśmy żadnych wrogów, nie było żadnych przesłanek. To jest pierwsza taka sytuacja, jaka nas spotkała - mówi Krzysztof Biernacik, współwłaściciel restauracji w Godzieszowie.

 

ZOBACZ: Pożar mieszkania w bloku w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych


Poszkodowani nie mają zamiaru wycofywać się z planów otwarcia zajazdu w atrakcyjnej dla kierowców lokalizacji.


- Nic nie jest nam w stanie przeszkodzić. Może z lekkim opóźnieniem, ale otworzymy – dodaje Alicja Bierancik.

 

Wideo: Podpalenie w Godzieszewie. Sprawcę uchwyciły kamery

Policja poszukuje sprawcy podpalenia w Godzieszowie. Mężczyzna jest leworęczny, miał przy sobie plecak. Za podpalenie grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Płoną nie tylko budynki. Rolnik z kujawsko-pomorskiego stracił zapasy słomy

To nie jedyne umyślne podpalenie w ostatnich tygodniach. Tomasz Marek ze wsi Wójcin pod Piotrkowem Kujawskim prowadzi tam 70-hektarowe gospodarstwo, jednak nie każdemu się to podoba.  

 

ZOBACZ: Nowe informacje po pożarze w Ząbkach. Wiadomo, co z odbudową

 

Początkowo na swojej ziemi Marek odnajdował metalowe przedmioty, które miały uszkodzić maszyny rolnicze. Pod koniec września doszło do jednak do pożaru - ogień strawił zapasy słomy.  

 

- Paliło się dosłownie wszystko. Dwa stogi, tysiąc kulek. Paliły się w całości. - mówi rolnik. 

 

W ocenie psychologa społecznego dr Leszka Mellibrudy, profesora Profesor AHNS w Radomiu, do podobnych aktów może dochodzić w wyniku zazdrości i prób zaszkodzenia biznesowej konkurencji.  

 

- Jeśli chodzi o biznesowe podpalenia, to nie sam biznesmen podpala, wprost lub nie. Ale odpowiedzialny jest, jakby sam to robił - podsumował dr Mellibruda.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: 150 ton ziemniaków zniknęło z pola w Dąbrowicy. Wszystko przez plotkę
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
PODPALENIAPOLSKAPOŻARPRZESTĘPCZOŚĆ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 