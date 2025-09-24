Po zabezpieczeniu terenu po pożarze bloku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach urzędnicy podjęli kolejną decyzję w sprawie odbudowy budynku. Wspólnota mieszkaniowa może uprzątnąć spalone wyposażenie i pozostałości konstrukcyjne. W ciągu sześciu miesięcy ma również powstać prowizoryczny dach - wynika z ustaleń Polsat News.

Po pożarze bloku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie wydał decyzję nakazującą wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających - w tym wykonanie dachu. Na zielone światło w tej kwestii czekali mieszkańcy, którzy z niepokojem obserwują niszczejący budynek.

W ogromnym pożarze w Ząbkach spaleniu uległ dach i najwyższe kondygnacje budynku, a niższe piętra zostały uszkodzone w wyniku akcji gaśniczej, co spowodowało, że cały budynek musiał zostać wcześniej wyłączony użytku i odpowiednio zabezpieczony.

Pożar w Ząbkach. Jest decyzja dotycząca odbudowy

Z dokumentu, do którego dotarł Polsat News, wynika, że pierwszy etap działań - związany z zabezpieczeniem miejsca katastrofy i wyłączeniem budynku z użytkowania - został już prawidłowo wykonany, co potwierdziły kontrole inspektorów nadzoru budowlanego.

Teraz wspólnota mieszkaniowa ma sześć miesięcy, by wykonać kolejne niezbędne prace.

Wśród nich wskazano uporządkowanie spalonego wyposażenia i pozostałości konstrukcyjnych w lokalach, klatkach schodowych i garażu, a także usunięcie uszkodzonych balkonów oraz ścian działowych.

W ramach prac przewidziano wykonanie prowizorycznej więźby dachowej, obejmującej montaż krokwi, łat i blachy trapezowej, a także zabezpieczenie otworów w stropach i dachu przed wpływem warunków atmosferycznych.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wskazane w niej działania muszą zostać wykonane bez zwłoki.

Pożar bloku w Ząbkach. Ogromna skala zniszczeń

Pożar bloku w Ząbkach wybuchł wieczorem 3 lipca. Ogień rozprzestrzenił się na trzy połączone ze sobą bloki, tworzące literę "C", co znacznie utrudniło akcję gaśniczą. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo około 220 mieszkań, a ponad 500 osób zostało ewakuowanych.

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 300 strażaków z powiatu wołomińskiego, sąsiednich powiatów oraz z Warszawy, którzy przez wiele godzin walczyli z żywiołem.

Pomimo intensywnych działań, ogień zdołał przedostać się do garażu, gdzie spłonęły samochody.