Pożar mieszkania w bloku przy ulicy Moniuszki w Koszalinie. Poszkodowanych zostało dziewięć osób w tym dziecko, a kilkadziesiąt ewakuowano.

Jak podało Polskie Radio Koszalin, pożar mieszkania przy ulicy Moniuszki 29 został ugaszony, a strażacy przeszukują pogorzelisko.

- Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw. Z niego strażacy ewakuowali jedną osobę, którą przekazano ratownikom medycznym. Strażacy ewakuowali także osoby z mieszkania znajdującego się bezpośrednio nad pożarem. Do tego użyli drabin mechanicznych - powiedział radiu młodszy brygadier Bartłomiej Góral, oficer prasowy PSP w Koszalinie.

Rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że w wyniku pożaru mieszkania na drugim piętrze bloku "75 osób zostało ewakuowanych, w tym 40 przez strażaków".

Wkrótce więcej informacji.