Pożar mieszkania w bloku w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych
Pożar mieszkania w bloku przy ulicy Moniuszki w Koszalinie. Poszkodowanych zostało dziewięć osób w tym dziecko, a kilkadziesiąt ewakuowano.
Jak podało Polskie Radio Koszalin, pożar mieszkania przy ulicy Moniuszki 29 został ugaszony, a strażacy przeszukują pogorzelisko.
- Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw. Z niego strażacy ewakuowali jedną osobę, którą przekazano ratownikom medycznym. Strażacy ewakuowali także osoby z mieszkania znajdującego się bezpośrednio nad pożarem. Do tego użyli drabin mechanicznych - powiedział radiu młodszy brygadier Bartłomiej Góral, oficer prasowy PSP w Koszalinie.
Rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że w wyniku pożaru mieszkania na drugim piętrze bloku "75 osób zostało ewakuowanych, w tym 40 przez strażaków".
Wkrótce więcej informacji.