Nocny pożar hali w Pomorskiem. Służby z apelem do mieszkańców
Ogień pojawił się na terenie kompleksu hal produkcyjno-magazynowych w Rusocinie (gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie). Według informacji przekazanych przez strażaków z budynku ewakuowało się kilkanaście osób. Na miejscu trwają działania służb. Pożar się nie rozprzestrzenia.
Jak przekazała Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim, zgłoszenie o pożarze przyjęto kilka minut po północy. O zdarzeniu poinformował jeden z pracowników zakładu.
Pożar w Rusocinie. Trwa dogaszanie hali
Z budynku ewakuowało się trzynaście osób. Według informacji służb, nie ma osób poszkodowanych. Pożar się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie zarzewi ognia. Na miejscu pracuje osiemdziesięciu strażaków.
- Strażacy próbują dotrzeć do zarzewi ognia, które są ukryte pod elementami konstrukcji hali, która częściowo złożyła się do środka - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim mł. kpt. Marcin Tabiś.
Policja kieruje na wyznaczone objazdy na drodze DK91 od ronda w Rusocinie do wysokości ul. Rataja oraz na samej ul. Rataja. Ruch na tych drogach ma być zamknięty jeszcze przez kilka godzin.
"Obecnie nie ma zagrożenia toksycznym dymem w związku z pożarem, ale na wszelki wypadek mieszkańcy miejscowości Cieplewo (ok. 2 km od Rusocina - przyp.red.) proszeni są o nie otwieranie okien" - przekazała KP PSP w Pruszczu Gdańskim.
