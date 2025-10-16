Nocny pożar hali w Pomorskiem. Służby z apelem do mieszkańców

Ogień pojawił się na terenie kompleksu hal produkcyjno-magazynowych w Rusocinie (gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie). Według informacji przekazanych przez strażaków z budynku ewakuowało się kilkanaście osób. Na miejscu trwają działania służb. Pożar się nie rozprzestrzenia.

Na miejscu pracuje osiemdziesięciu strażaków

Jak przekazała Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim, zgłoszenie o pożarze przyjęto kilka minut po północy. O zdarzeniu poinformował jeden z pracowników zakładu.

Pożar w Rusocinie. Trwa dogaszanie hali

Z budynku ewakuowało się trzynaście osób. Według informacji służb, nie ma osób poszkodowanych. Pożar się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie zarzewi ognia. Na miejscu pracuje osiemdziesięciu strażaków.

 

- Strażacy próbują dotrzeć do zarzewi ognia, które są ukryte pod elementami konstrukcji hali, która częściowo złożyła się do środka - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim mł. kpt. Marcin Tabiś.

 

Policja kieruje na wyznaczone objazdy na drodze DK91 od ronda w Rusocinie do wysokości ul. Rataja oraz na samej ul. Rataja. Ruch na tych drogach ma być zamknięty jeszcze przez kilka godzin.

 

 

 

 

"Obecnie nie ma zagrożenia toksycznym dymem w związku z pożarem, ale na wszelki wypadek mieszkańcy miejscowości Cieplewo (ok. 2 km od Rusocina - przyp.red.) proszeni są o nie otwieranie okien" - przekazała KP PSP w Pruszczu Gdańskim. 

 

