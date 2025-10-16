Zgłoszenie o pożarze wpłynęło ok. godz. 3 w nocy. Na miejsce zadysponowano łącznie 30 zastępów straży pożarnej, czyli około 130 strażaków - poinformował oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

W hotelu znajdowało się 9 gości, którzy także zdołali ewakuować się samodzielnie. Według aktualnych ustaleń nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

- Cały czas walczymy z pożarem. Na szczęście ogień się już nie rozprzestrzenia. Staramy się dotrzeć do miejsc, gdzie jest ukryte źródło pożaru - podał Interii mł. asp. Czubaj.

Pożar w Mniszewie. Hotel gasi 130 strażaków

Serwis piasecznonews.pl podaje, że w płonącym obiekcie znajdują się nie tylko pokoje, ale także restauracja i sala weselna.

Informację potwierdził także jeden z naszych czytelników. Z jego relacji wynika, że "dym unoszący się nad płonącym poddaszem widać było z odległości kilku kilometrów". Dodał, że droga w pobliżu była zablokowana przez wozy strażackie.

"Trwa akcja gaśnicza w miejscowości Mniszew. Na miejscu wiele jednostek straży pożarnej" - podała OSP Wilczkowice Dolne na Facebooku.

