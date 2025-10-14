Wszystko zaczęło się od domowej awantury, do której doszło 29 lipca. Jak relacjonuje "Fakt", zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję do jednego z mieszkań, w którym mieszkało starsze małżeństwo. Lokatorzy początkowo nie chcieli wpuścić funkcjonariuszy do środka. Przekonywali, że wszystko jest w porządku, ale w końcu ulegli.

Szokujące odkrycie w mieszkaniu na Śląsku. Rodzice więzili córkę przez 27 lat

Podczas przeszukania mieszkania, w jednym z pokoi policjanci zastali 42-letnią, zaniedbaną kobietę. - Jak ją pogotowie wyprowadzało, to mieliśmy ciarki. Była w strasznym stanie. Skrajnie zaniedbana, nogi miała całe jakby w martwicy - relacjonowali sąsiedzi w rozmowie z gazetą.

Jak się okazało była to Mirella - córka małżeństwa, która miała zaginąć w wieku 15 lat. - Jej rodzice przez lata wmawiali wszystkim, że ich córka zaginęła. Tymczasem przez 27 lat ją tam trzymali - mówili sąsiedzi.

Uwolniona kobieta była w tak złym stanie fizycznym, że miała nawet problemy z chodzeniem. W rozmowie z ratownikami medycznymi przekazała, że od ponad 20 lat nie wychodziła z domu.

Świętochłowice. Rodzice urządzili córce horror. Kobieta wróciła do mieszkania

42-latka trafiła do szpitala, gdzie przez dwa miesiące dochodziła do zdrowia. Zdrowie fizyczne to jednak nie wszystko.

- Od lat jej życie ograniczało się do jednego pokoju w mieszkaniu rodziców. Przez dekady nie widziała świata zewnętrznego, nie korzystała z łazienki, nie miała kontaktu z rówieśnikami ani lekarzami. Nie miała własnych ubrań, dowodu osobistego, nie pobierała świadczeń, tak jakby nie istniała - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem" pani Aleksandra, założycielka internetowej zbiórki dla Mirelli.

Jak dodała, "to, co dla nas jest codziennością, dla niej będzie niesamowitym przeżyciem". Sprawą uwięzienia kobiety zajmuje się policja, która zwróciła się o pomoc do do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. - Czekamy na informację zwrotną co do sytuacji życiowej tej kobiety, celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie - wyjaśniła mł. asp. Anna Hryniak z KMP w Świętochłowicach.

Jak jednak poinformował we wtorek portal slazag.pl, historia Mirelli ma smutny zwrot. Kobieta została wypisana ze szpitala i odwieziona karetką do domu, w którym przez lata rozgrywał się jej koszmar.

