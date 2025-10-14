Fala ataków na kobiety w Łodzi. Sprawca je okrada, metoda działania ciągle ta sama

Siedem zgłoszeń o napaściach na kobiety, w których sprawca działał w identyczny sposób, wpłynęło do łódzkich służb w ciągu dwóch tygodni - poinformowała polsatnews.pl asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendanta Miejskiego Policji. Napastnik zachodzi swoje ofiary od tyłu, stosując tzw. metodę na wyrwę. Funkcjonariusze nie wykluczają, iż w każdym z przypadków agresorem jest ta sama osoba.

Wikimedia Commons / Śryż / CC BY-SA 4.0
Policja szuka sprawcy serii ataków na kobiety w Łodzi (na zdjęciu ulica Gandhiego)

Do siedmiu zuchwałych ataków na kobiety, a także związanych z nimi kradzieży, doszło na dwóch osiedlach ŁodziKozinach i Żubardziu. Jak przekazała polsatnews.pl asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka miejskiej policji, od dwóch tygodni mundurowi otrzymują identyczne zgłoszenia o napaściach.

 

- Okoliczności, które wskazały pokrzywdzone, jasno wskazują, że oczywiście doszło do kradzieży zuchwałej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat ośmiu - wskazała asp. Kamila Sowińska.

Łódź. Fala napaści na kobiety. Siedem zgłoszeń w ciągu dwóch tygodni

Opisywany sposób działania sprawcy jest taki sam. Napadł na swoje ofiary wcześnie rano lub późnym wieczorem, zachodząc je od tyłu i stosując metodę tzw. wyrwy, czyli szarpania za torebkę. - Jak tylko jest w posiadaniu łupu, to ucieka - dodała asp. Sowińska.

 

Jak podkreśliła rzeczniczka, trwają czynności w celu ustalenia tożsamości sprawcy bądź sprawców ataków. Służby nie wykluczają, iż dokonała ich ta sama osoba.

 

Tymczasem w mediach społecznościowych bliscy poszkodowanych ostrzegają mieszkańców, opisując sprawcę jako "wysokiego, szczupłego, ubranego na czarno", noszącego brodę i zakładającego kaptur - podaje "Express Ilustrowany".

 

