Do siedmiu zuchwałych ataków na kobiety, a także związanych z nimi kradzieży, doszło na dwóch osiedlach Łodzi: Kozinach i Żubardziu. Jak przekazała polsatnews.pl asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka miejskiej policji, od dwóch tygodni mundurowi otrzymują identyczne zgłoszenia o napaściach.

ZOBACZ: Kobieta z szarfą pojawiła się nocą w barze. Policja prosi o pilny kontakt

- Okoliczności, które wskazały pokrzywdzone, jasno wskazują, że oczywiście doszło do kradzieży zuchwałej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat ośmiu - wskazała asp. Kamila Sowińska.

Łódź. Fala napaści na kobiety. Siedem zgłoszeń w ciągu dwóch tygodni

Opisywany sposób działania sprawcy jest taki sam. Napadł na swoje ofiary wcześnie rano lub późnym wieczorem, zachodząc je od tyłu i stosując metodę tzw. wyrwy, czyli szarpania za torebkę. - Jak tylko jest w posiadaniu łupu, to ucieka - dodała asp. Sowińska.

ZOBACZ: Tragiczny pożar w Łodzi. Kobiety zginęły w płonącym mieszkaniu

Jak podkreśliła rzeczniczka, trwają czynności w celu ustalenia tożsamości sprawcy bądź sprawców ataków. Służby nie wykluczają, iż dokonała ich ta sama osoba.

Tymczasem w mediach społecznościowych bliscy poszkodowanych ostrzegają mieszkańców, opisując sprawcę jako "wysokiego, szczupłego, ubranego na czarno", noszącego brodę i zakładającego kaptur - podaje "Express Ilustrowany".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni