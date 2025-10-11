Służby na australijskim lotnisku zauważyły podejrzanie zachowującego się 45-letniego Polaka. Mężczyznę wraz z bagażem poddano kontroli. Jak się okazało 45-latek przewoził ponad cztery kilogramy zakazanej substancji. Za przemyt Polakowi może grozić nawet kara dożywotniego więzienia.

Funkcjonariusze australijskiej straży granicznej zatrzymali do kontroli 45-letniego Polaka na międzynarodowym lotnisku w Perth. Służby zaalarmowało podejrzane zachowanie mężczyzny tuż po przylocie.

Podczas przeszukania walizki mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli wewnątrz poszewki dwa opakowania owinięte folią. Była w nich podejrzana biała substancja.

Wstępne badania laboratoryjne dały wynik pozytywny na obecność narkotyków. Jak się okazało była to kokaina. Łączna waga przesyłki wyniosła 4,1 kg.

Australia. Polak oskarżony o przemyt. Grozi mu dożywocie

Straż graniczna przekazała mężczyznę w ręce policji. Polak został zatrzymany, a nielegalny towar skonfiskowany.

Australijska prokuratura oskarżyła 45-latka o przemyt dużej ilości zakazanej substancji. Maksymalna kara za to przestępstwo to dożywotnie więzienie.

Pełniący obowiązki komendanta policji Perth Murray Taylor przekazał, że służby ściśle współpracują, w celu identyfikacji osób zaangażowanych w proceder przemytu nielegalnych substancji.

- Praca organów ścigania na australijskich lotniskach ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi przed przestępcami, którzy kierują się chciwością i czerpią zyski z zakazanego procederu - dodał.

