Departament Stanu USA ogłosił zaprzysiężenie Thomasa Rose'a na Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

"Składamy gratulacje Ambasadorowi desygnowanemu Rose’owi, który obecnie przygotowuje się do reprezentowania prezydenta USA we wzmacnianiu amerykańsko-polskiego sojuszu z jednym z naszych najbliższych i najbardziej zaufanych partnerów" - czytamy we wpisie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Thomas Rose nowym ambasadorem USA w Polsce. "Polska jest wzorowym sojusznikiem USA"

Podczas lipcowego przesłuchania przed komisją senacką, która zatwierdza ambasadorów, Rose określił Polskę mianem wzorowego sojusznika USA. Zapowiedział, że podejmie działania mające na celu poprawę relacji polsko-izraelskich, dodając, że Polska jest niesłusznie obarczana w Izraelu winą za współudział w Holokauście.

Ponadto Thomas Rose przekonywał, że utrzymuje dobre relacje zarówno z rządem, jak i z Prawem i Sprawiedliwością, więc nie będzie faworyzował żadnej ze stron.

- Jeśli Stany Zjednoczone będą miały interes w jakiejś sprawie, a będzie ona miała bezpośredni wpływ na nasz kraj, będę zdecydowanym obrońcą prezydenta i jego programu - zapewniał.

Nowy ambasador USA w Polsce. Kim jest Thomas Rose?

Rose to konserwatywny publicysta i komentator radiowy, a także były doradca wiceprezydenta Mike’a Pence’a, znany ze swoich proizraelskich poglądów. Przed nominacją współprowadził audycję radiową Bauer & Rose Show.

W latach 1997-2005 pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego dziennika Jerusalem Post. Wcześniej pracował w administracji stanu Indiana, z którego pochodzi. W latach 80. był korespondentem japońskiej telewizji oraz autorem książki Big Miracle ("Wielki cud"), opisującej akcję ratunkową wielorybów uwięzionych pod arktycznym lodem - na jej podstawie w 2012 roku powstał film fabularny.

