W związku z przerwą w finansowaniu budżetowym działalność konta Ambasady USA w Warszawie zostaje tymczasowo ograniczona. "Do czasu pełnego wznowienia pracy będą publikowane jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych" - podaje placówka.

Amerykańska ambasada ogranicza działalność. Tylko pilne komunikaty

Do czasu pełnego wznowienia pracy będą publikowane jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych.

Pomimo ograniczeń, planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą - będą kontynuowane w miarę możliwości.

Aktualizacje na oficjalnym koncie Ambasady pozostają wstrzymane do czasu powrotu do normalnego trybu działania, z wyjątkiem pilnych alertów bezpieczeństwa.

W celu zasięgnięcia informacji o bieżących usługach oraz aktualnym statusie operacyjnym ambasady kieruje na stronę oficjalny portal Departamentu Stanu USA poświęcony podróżom i sprawom konsularnym.

Shutdown w USA. Setki tysięcy pracowników na przymusowym urlopie

Tymczasowe ograniczenia w działalności placówek dyplomatycznych wynikają z częściowego zamknięcia administracji federalnej w USA, tzw. shutdownu, po tym jak amerykański Senat odrzucił dwa projekty prowizorium budżetowego.

Według Kongresowego Biura Budżetowego, w czasie shutdownu na przymusowym urlopie znajdzie się średnio około 750 tysięcy pracowników federalnych dziennie, którzy otrzymają wynagrodzenie po jego zakończeniu. Członkowie Kongresu pobierają wynagrodzenie także w trakcie zawieszenia finansowania.

Shutdown może wpłynąć na dostępność i zakres niektórych usług. Niektóre obiekty administracji, np. parki narodowe, mogą pozostać otwarte, choć przy ograniczonej obsłudze.

Personel sił zbrojnych pozostaje na swoich stanowiskach, natomiast Pentagon planuje wysłać do domów połowę swoich cywilnych pracowników. Zaplanowane wizyty zagranicznych gości mogą zostać anulowane, chyba że kierownictwo zdecyduje inaczej.