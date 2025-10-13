Ambasador Ukrainy ogłasza ws. Wołynia. "Przekazałem zezwolenie"

Zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w miejscowości Ugły na Wołyniu zostało "przekazane drogą dyplomatyczną" przez ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara.

"Zapraszamy Stronę Polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia w trakcie przygotowywania" - napisał ambasador.

Wołyń. Prace poszukiwawcze. Ambasador zapowiada kontynuację

Ambasador zapewnił, że wcześniejsze ustalenia dotyczące "prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych" są "stanowczo i otwarcie" kontynuowane.

Wydarzenia w miejscowości Ugły miały miejsce 12 maja 1943 roku w czasie rzezi wołyńskiej. W jej wyniku zginęło ponad 100 Polaków. Za zbrodnię odpowiedzialne była sotnia UPA pod dowództwem Nikona Semeniuka "Jaremy"

W tym roku przeprowadzono ekshumacje w dawnej wsi Puźniki (obecnie obwód tarnopolski). W nocy z 12 na 13 lutego 1945 z rąk ukraińskich nacjonalistów miało zginąć tam nawet 120 Polaków. Ostatecznie udało się odnaleźć szczątki co najmniej 42 osób. Pogrzeb odbył się 6 września.

