Ambasador Ukrainy ogłasza ws. Wołynia. "Przekazałem zezwolenie"
Przekazałem drogą dyplomatyczną kolejne zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terytorium Ukrainy - poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Zgoda dotyczy miejscowości Ugły na Wołyniu.
Zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w miejscowości Ugły na Wołyniu zostało "przekazane drogą dyplomatyczną" przez ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara.
"Zapraszamy Stronę Polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia w trakcie przygotowywania" - napisał ambasador.
Wołyń. Prace poszukiwawcze. Ambasador zapowiada kontynuację
Ambasador zapewnił, że wcześniejsze ustalenia dotyczące "prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych" są "stanowczo i otwarcie" kontynuowane.
Wydarzenia w miejscowości Ugły miały miejsce 12 maja 1943 roku w czasie rzezi wołyńskiej. W jej wyniku zginęło ponad 100 Polaków. Za zbrodnię odpowiedzialne była sotnia UPA pod dowództwem Nikona Semeniuka "Jaremy"
W tym roku przeprowadzono ekshumacje w dawnej wsi Puźniki (obecnie obwód tarnopolski). W nocy z 12 na 13 lutego 1945 z rąk ukraińskich nacjonalistów miało zginąć tam nawet 120 Polaków. Ostatecznie udało się odnaleźć szczątki co najmniej 42 osób. Pogrzeb odbył się 6 września.
