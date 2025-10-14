Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, szef SBU Wasyl Maluk poinformował o przeciwdziałaniu rosyjskim siatkom wywiadowczym i kolaborantom na linii frontu, w regionach przygranicznych i na południu" Ukrainy.

"Potwierdzono również obecność obywatelstwa rosyjskiego u niektórych osób - podjęto wobec nich odpowiednie decyzje. Podpisałem dekret" - przekazał ukraiński prezydent, cytowany przez Suspilne. Zełenski nie podał jednak listy nazwisk.

Ukraina. Mer Odessy bez obywatelstwa. Media tłumaczą powody

Z kolei serwis Mehza przekazał, iż na stronie kancelarii Zełenskiego pojawiła się petycja wzywająca do pozbawienia mera Odessy obywatelstwa ukraińskiego. Otrzymała ona wymaganą liczbę 25 tys. głosów w mniej niż 24 godziny.

Jak przypomina agencja Reutera, Hiennadij Truchanow, który od 2014 roku jest merem największego miasta portowego Ukrainy, wcześniej zaprzeczał posiadaniu obywatelstwa rosyjskiego.

Autor petycji Myrosław Otkowycz powołuje się na materiały ze śledztw dziennikarskich, w których stwierdzono posiadanie przez Truchanowa rosyjskiego paszportu i rosyjskiego numeru identyfikacji podatkowej - co jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy. Stwierdzono również, że Truchanow broni narracji Rosji, stwarzając potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju.

Hiennadij Truchanow: Złożę pozew w tej sprawie

W wypowiedzi dla Suspilne Truchanow podkreślił, że paszport, na który powołują się władze, zawiera błędy w jego nazwisku, a to z kolei podważa wiarygodność stawianych mu zarzutów. Mer Odessy zapowiedział również, że złoży pozew w tej sprawie do ukraińskiego sądu, a jeśli to nie przyniesie skutku, skieruje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Po raz pierwszy informacja o rosyjskim paszporcie Truchanowa pojawiła się podczas kampanii wyborczej w 2014 r., a następnie w 2016 r. w wycieku danych kancelarii podatkowej i prawnej Mossack Fonseca, działającej w Panamie (afera Panama Papers). Mer Odessy widniał w dokumentach biura jako obywatel Federacji Rosyjskiej.

