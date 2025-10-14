Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział we wtorek podczas konferencji w Londynie, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie jest prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem wystarczy jeden telefon Władimira Putina do generała armii Walerija Gierasimowa z rozkazem wycofania wojsk.

Zapytany, czy szanse na wykonanie takiego telefonu przez rosyjskiego przywódcę rosną, wicepremier odpowiedział, że "zwiększają się, gdy rosyjska gospodarka zaczyna buksować". - Ukraina pokazała, że od 10 lat już powstrzymuje Putina w Donbasie. Putin tego nie wygra - uznał.

Rosja nasyła drony na Europę. Sikorski wskazuje na cel NATO

W ocenie Sikorskiego "potrzebne jest pokazanie, że jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w średnim okresie" przy realizowaniu sankcji na rosyjską ropę, gaz i technologię. Jak przekonywał, jako NATO - by chronić Europę przed wrogimi dronami stwierdził, że "potrzebujemy zarówno elektronicznych, jak i kinetycznych sposobów, by zatrzymać te śmiertelne maszyny przed dosięgnięciem przez nie celów".

- Musimy zacząć kupować drony i systemy, które operują dronami. I musimy wprowadzić tę warstwę ochrony przynajmniej na naszą wschodnią granicę - powiedział Sikorski.

Szef MSZ odpowiedział też na pytanie o możliwość czasowego wyłączenia Polski z realizacji unijnego paktu migracyjnego. - Tak długo, jak gościmy setki tysięcy Ukraińców, to my już tę solidarność wymaganą przez pakt z nawiązką wykonujemy. Zdaje się, że nasi Ukraińcy jeszcze trochę w Polsce pobędą - uznał.

Misja stabilizacyjna na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ: Polska już jest obecna

W odpowiedzi na pytanie o rolę Polski w stabilizacji na Bliskim Wschodzie po zawarciu pokojowego porozumienia minister przypomniał, że "Polska już jest tam obecna", wspominając o ok. 250 żołnierzach stacjonujących obecnie w Libanie.

- Polska oddziałuje na ten region poprzez Unię Europejską. Jesteśmy płatnikiem na pomoc zarówno rozwojową, jak i humanitarną. Ze skromnych środków, które są w dyspozycji MSZ, też staramy się zapobiegać i łagodzić cierpienie - dodał.

Dopytywany o nieobecność polskiego przedstawiciela podczas poniedziałkowego szczytu w Egipcie, gdzie doszło do podpisania porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, Sikorski uniknął odpowiedzi, sugerując, że powinno się to pytanie zadać prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

