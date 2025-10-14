Orban namawia do rozpoczęcia rozmów. "Teraz kolej na Europę"

Węgierski przywódca znalazł się w gronie liderów obecnych w egipskim Szarm el-Szejk, gdzie w poniedziałek ogłoszono podpisanie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Orban wziął udział w uroczystości - jak sam podkreślił - na zaproszenie prezydenta Trumpa.

Orban mówi o pokoju. Chce rozmów z Rosją

Zdaniem szefa węgierskiego rządu, teraz czas na podjęcie rozmów na temat pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą. Rosyjska inwazja rozpoczęła się w 2022 roku i zdaniem Orbana, lepszym rozwiązaniem są negocjacje pokojowe niż "dążenie do wiecznej wojny".

"Walki ustały, zakładnicy są wolni, a na Bliskim Wschodzie zapanował długo oczekiwany pokój. Prezydent Donald Trump sprawił, że to się stało! Teraz kolej na Europę. Sukces prezydenta Trumpa dowodzi, że nigdy nie wolno nam rezygnować z negocjacji. Bez rozmów nie ma pokoju. Czas, abyśmy my, Europejczycy, poszli w ślady prezydenta Trumpa!" - przekazał Orban, komentując ustalenia szczytu w Egipcie.

W udzielonym we wrześniu wywiadzie premier Węgier twierdził, że wojna na Ukrainie "jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie". – Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji – dodał.

Prezydent USA, zwracając się w poniedziałek do Orbana, powiedział w przemówieniu, że "jest fantastyczny".

- Wiem, że wiele osób się w tym ze mną nie zgadza, ale tylko ja się liczę. Jesteś fantastyczny. Jest wspaniałym liderem. Przed ostatnimi wyborami go poparłem (...) i w nadchodzących wyborach poradzi sobie jeszcze lepiej. Jesteśmy za Tobą w 100 procentach - powiedział Trump.

Komentując nagranie słowa Trumpa, szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto napisał na X, że "to wspaniale mieć prezydenta USA za sojusznika".

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu 2026 roku. Największa opozycyjna partia w kraju - TISZA - ma przewagę nad rządzącym Fideszem w większości przedwyborczych sondaży.

