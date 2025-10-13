Uzbrojeni Rosjanie przy granicy z Estonią. To "zielone ludziki"

Estońskie służby poinformowały, że przejście graniczne w południowo-wschodniej części kraju zostało 10 października zamknięte po tym, gdy po stronie Rosji zaobserwowano uzbrojoną niezidentyfikowaną jednostkę, przemieszczającą się wzdłuż pasa granicznego.

Przejście graniczne Saatse zlokalizowane jest na szosie przebiegającej na odcinku ok. 1 km przez terytorium Rosji.

Estonia. Grupa uzbrojonych mężczyzn na granicy z Rosją

- Sądząc po umundurowaniu mężczyźni nie byli strażnikami granicznymi, co stanowiło wyraźne zagrożenie dla Estonii - przekazał dowódca straży granicznej, Meelis Saarepuu, cytowany przez serwis Delfi.

Wyjaśnił, że grupa (licząca około 10 osób - red.) początkowo poruszała się wzdłuż drogi, ale w pewnym momencie ustawiła się prostopadle do niej.

ZOBACZ: Kraje bałtyckie testują ewakuację. "Odrobiliśmy swoją pracę domową"

Na nagraniu wideo opublikowanym przez estońskie media widać stojących na szosie zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w karabiny. Według Estonii Rosja poinformowała jedynie, że są to rutynowe czynności.

ISW. "Faza Zero" - działania w sferze informacyjnej i psychologicznej

Waszyngtoński ISW zauważył, że do pojawienia się grupy rosyjskich żołnierzy w pobliżu Estonii doszło po niedawnym naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe.

Think tank ocenił, że Rosja w ostatnim czasie nasiliła tajne i jawne ataki na Europę i że weszła w "Fazę Zero" kampanii, mającej na celu przygotowanie się do ewentualnej przyszłej wojny NATO z Rosją. Faza ta ma polegać na działaniach w sferze informacyjnej i psychologicznej.

ZOBACZ: "Następnym razem to zrobimy". Zdecydowane reakcje po naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO

Analitycy napisali, że obecność rosyjskich żołnierzy w pobliżu Estonii - to pierwszy zaobserwowany przez nich przypadek działania "zielonych ludzików" w pobliżu kraju NATO w ramach "Fazy Zero".

Marek Kohv, estoński ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, powiedział, że pojawienie się uzbrojonego, niezidentyfikowanego rosyjskiego oddziału na drodze, z której korzystają Estończycy, było zaplanowaną prowokacją i jest to kolejna zagrywka hybrydowa Kremla.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni