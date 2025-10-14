Generał Hodges rozmawiał z rosyjskojęzycznym portalem "Vot Tak", prowadzonym przez Biełsat. Były dowódca wojsk lądowych USA w Europie odpowiedział na pytanie, co zrobiłoby NATO w przypadku ewentualnej rosyjskiej agresji na kraj należący do Sojuszu.

"Zniszczony w ciągu kilku godzin". Gen. Hodges o reakcji na ewentualny atak Rosji

Jego zdaniem, w przypadku ataku na jedno z państw NATO reakcja byłaby inna niż na rosyjską inwazję na Ukrainę, więc porównania są w tych przypadkach nie na miejscu.

- Gdyby Rosja w 2025 roku zaatakowała Polskę w taki sposób, w jaki zaatakowała Ukrainę, zostałaby zniszczona przez siły powietrzne NATO i wojska lądowe Sojuszu - zapewnił Hodges.

- Można też być pewnym, że Kaliningrad (Królewiec-red.) zostałby zniszczony w kilka godzin. Po kilku godzinach nie byłoby Kaliningradu, a wszystkie rosyjskie obiekty wojskowe zostałyby zniszczone, w Sewastopolu (na Krymie okupowanym przez Rosję - przyp. red.) również - dodał.

Amerykański generał stwierdził też, że błędem było podejście Europy, USA i Kanady do aneksji Krymu w 2014 roku. Hodges podsumował, że nawet mimo deklaracji o wsparciu Ukrainy, nie poszły za tym odpowiednie działania, ponieważ zbyt wiele państw było uzależnionych od rosyjskich surowców.

Mówił, że szeroko pojęty Zachód nie potrafił jasno dać Rosji do zrozumienia, że ​​jej agresywna polityka nie pozostanie bezkarna. Według Hodgesa, było to w dużej mierze związane ze strachem przed użyciem przez Rosjan broni jądrowej.

Tomahawki dla Ukrainy. USA przekażą wsparcie?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że w piątek spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Amerykański przywódca potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, wracając do Waszyngtonu z Bliskiego Wschodu.

Według doniesień mediów, rozmowa ma dotyczyć m.in. sprzedaży pocisków Tomahawk dla Kijowa. Prezydent USA zasugerował, że podjął już decyzję w tej sprawie, ale najpierw musi porozmawiać o tym z Władimirem Putinem.

- Szczerze mówiąc, powiedziałem o tym prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (...) Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: "słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki" - mówił Trump.

Wcześniej Trump twierdził, że "w pewnym sensie podjął już decyzję" na temat transferu rakiet, dodając, że chciałby się dowiedzieć, jak Ukraińcy będą je wykorzystywali.

