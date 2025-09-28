To nie był spokojny poranek na łódzkich Bałutach - doszło tam do tragicznego pożaru mieszkania. W jego wyniku zginęły dwie kobiety. - Z powodu zagrożenia pożarowego z sąsiednich mieszkań ewakuowano kilka osób - przekazał polsatnews.pl kpt. Łukasz Górczyński. Służby prowadzą dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

W niedzielę w mieszkaniu przy ulicy Łanowej w Łodzi wybuchł pożar. - Do zdarzenia doszło na drugim piętrze krótko przed godziną 10:30. Ogień objął materac oraz część mebli - przekazał polsatnews.pl rzecznik łódzkich strażaków kpt. Łukasz Górczyński.

Jak dodał, strażacy dostali się do płonącego lokalu, korzystając z rusztowania. W środku znaleźli dwie kobiety. - Jedna z nich została ewakuowana i poddana resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, jej życia nie dało się uratować - wyjaśnił mundurowy.

Łódź, Bałuty. Pożar w bloku, nie żyją dwie kobiety

Strażak poinformował ponadto, że druga z poszkodowanych doznała tak poważnych obrażeń, że ratownicy nie przystąpili do reanimacji. - Z powodu zagrożenia pożarowego z sąsiednich mieszkań ewakuowano kilka osób. Rozmiar zdarzenia nie był jednak duży - zaznaczył.

ZOBACZ: Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby

Jak przekazał kpt. Łukasz Górczyński, pożar szybko opanowano. - Nie wiadomo na ten moment co spowodowało pojawienie się ognia - podsumował.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratura. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia.