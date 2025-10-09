Była 3:10 w nocy, gdy do jednego z gdańskich barów weszła kobieta ubrana w białą sukienkę z przewleczoną przez ramię szarfą. Nie strój przykuł jednak uwagę mundurowych, a to, czego mogła się dopuścić. W czwartek policja wystosowała apel w jej sprawie.

"Kobieta z szarfą" brzmi jak pseudonim femme fatale, która mogłaby stać się antagonistką w którejś z powieści Agathy Christie. Historia opisywana przez policję rozegrała się jednak nie na wodach Nilu, czy pokładzie Orient Expressu, a w jednym z gdańskich lokali gastronomicznych...

To właśnie tam 6 lipca doszło do przestępstwa w postaci przywłaszczenia telefonu komórkowego. Model to nie byle jaki, bo warty niebagatelne 2500 zł. Po zgłoszeniu, służby rozpoczęły dochodzenie, którego kluczowym elementem okazało się być nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano możliwą sprawczynię całego zamieszania.

"Kobieta z szarfą" poszukiwana. Policja apeluje o pomoc

Zapis z kamer ukazuje tajemniczą kobietę, ubraną w kontrastującą z kolorem jej ciemnych włosów białą sukienkę. Lokal odwiedziła wspólnie ze znajomymi, grupa pojawiła się na miejscu godz. 3:10 w nocy.

Opisując ubiór kobiety, policja zwraca uwagę na niecodzienny szczegół - szarfę, którą przewiązaną ma przez ramię. Ozdoba teraz może przyczynić się do jej identyfikacji.

ZOBACZ: Kolczatka i strzały nie pomogły. Nieudana próba zatrzymania złodzieja busa

Służby apelują o pomoc do osób, które mogą mieć informacje na temat tożsamości lub aktualnego miejsca pobytu tajemniczej nieznajomej. Wszelkie informacje należy kierować do Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4 lub przekazywać je telefonicznie (47 741 34 22) oraz mailowo (komendant.kp2@gd.policja.gov.pl).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni