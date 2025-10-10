Kraje bałtyckie przygotowują się na wypadek agresji Rosji. W litewskich miastach przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji. - Zagrożenia mogą być różne - powiedział agencji Reutera Renatas Pozela, szef litewskiej straży pożarnej.

Estonia, Łotwa i Litwa obawiają się możliwej agresji Rosji, powołując się na rosyjskie cyberataki, kampanie dezinformacyjne oraz wtargnięcia rosyjskich myśliwców i dronów w ciągu ostatnich kilku miesięcy - pisze Reuters.

W maju państwa uzgodniły współpracę w dziedzinie obrony cywilnej. Tymczasem Rosja utrzymuje, że nie ma planów ataku na NATO.

- Zagrożenia mogą być różne - powiedział agencji Renatas Pozela, szef litewskiej straży pożarnej. - Możliwe, że zobaczymy potężną armię wzdłuż granic krajów bałtyckich, której oczywistym celem będzie zajęcie wszystkich trzech krajów.

Litwa. Ćwiczenia ewakuacji w Wilnie i Kownie

Na Litwie odbyły się ćwiczenia, które obejmowały ewakuację stu osób z Wilna. Urzędnicy powiedzieli anonimowo agencji Reutera, że plan awaryjny jest przygotowywany dla znacznie większej liczby osób.

Z kolei Kowno planuje zakwaterować 300 tys. osób w szkołach, uniwersytetach, kościołach katolickich i hali widowiskowej. Wybrano punkty zbiórki, w tym w Wilnie, wyznaczono pociągi i autobusy oraz zgromadzono w magazynach zapasy, takie jak papier toaletowy i łóżka turystyczne - podaje agencja. Podobne działania są podejmowane w innych miastach.

- To bardzo uspokajająca wiadomość dla naszego społeczeństwa, że jesteśmy gotowi i planujemy - powiedział agencji litewski minister spraw zagranicznych Kestutis Budrys. - Odrobiliśmy swoją pracę domową - dodał.

Przesmyk suwalski. Pierwszeństwo dla wojsk

Żaden z wymienionych krajów bałtyckich nie ma szczegółowych planów ewakuacji ludności poza swoje granice. Przybywające pojazdy wojskowe miałyby pierwszeństwo na przesmyku suwalskim przed tymi, które próbują uciec do Polski - pisze Reuters.

Estonia z kolei przygotowuje plany przeniesienia jednej dziesiątej mieszkańców do prowizorycznych schronień, a wielu innych prawdopodobnie zamieszka u krewnych. Łotwa zakłada zaś, że w przypadku ataku domy opuściłaby jedna trzecia ludności. - Przygotowuje się plany na wszystkie ewentualności - powiedział agencji Ivars Nakurts, wiceszef łotewskich służb ratowniczych.

