Incydent natychmiast wywołał reakcję estońskich polityków. Jednym z nich był Marko Mihkelson, szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Poseł we wpisie w mediach społecznościowych przypomniał sytuację sprzed 10 lat, kiedy to Turcja zestrzeliła rosyjski Su-25, który na kilkanaście sekund pojawił się w jej przestrzeni powietrznej.

"17 s vs 12 min. Następnym razem to zrobimy. Jeśli wiecie, co mam na myśli" - stwierdził.

Naruszenie przestrzeni powietrznej skomentował także szef rządu Kristen Michal. Polityk wyjaśnił, że o ewentualnym użyciu ognia decydują różne kryteria.

- Zostali (piloci myśliwców - red.) wyprowadzeni ale nie odeszli tak szybko, jak mogli to zrobić. Dlatego przywołany artykuł 4 Traktatu Północnoatlatyckiego i konsultacje z sojusznikami dadzą odpowiedź, co zrobimy następnym razem - wyjaśnił.

Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Estonii. Politycy zapowiadają działania

Rosyjskie działania nad Estonią skomentował także były szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu. Lider konserwatywnej partii Ojczyzna zauważył, że sytuacja na wschodniej flance NATO wyraźnie się zaostrza i należy znaleźć odpowiednią odpowiedź na incydenty Rosjan.

- Zamknięcie granicy wschodniej jest właściwą odpowiedzią na coraz bardziej prowokacyjne działania Rosji (…) Ewentualne zamknięcie granicy powinno być skoordynowane z Łotwą, Litwą i Polską - przekonuje Reinsalu.

Pomimo przedstawiania bardzo konkretnych danych dotyczących naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, Moskwa zaprzecza temu faktowi. Tamtejszy resort obrony w swoich komunikatach przekonuje, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

"Lot odbył się zgodnie z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej, bez naruszania granic innych państw, co potwierdzają obiektywne środki kontroli" - stwierdzono w oświadczeniu cytowanym przez agencję AFP.