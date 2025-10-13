Popularny lek dla dzieci pilnie znika z aptek. GIF podjął decyzję
Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu dwóch serii popularnego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego dla dzieci - Kidofenu w postaci czopków. Powodem decyzji są wykryte nieprawidłowości jakościowe.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował w poniedziałek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii produktu leczniczego Kidofen (Ibuprofenum) 60 mg, czopki.
Lek przeciwbólowy dla dzieci wycofany z obrotu. Szczegóły decyzji GIF
Wycofanie dotyczy następujących serii produktu:
- numer serii 01AF1024, termin ważności: 31.10.2026,
- numer serii 02AF1024, termin ważności: 31.10.2026.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19822. Podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z komunikatem GIF, powodem decyzji jest niespełnienie wymagań jakościowych dla parametru "każde pojedyncze zanieczyszczenie". Nieprawidłowości wykryto podczas badań stabilności prowadzonych w zarejestrowanych warunkach przechowywania.
W toku postępowania wyjaśniającego producent ustalił, że proces wytwarzania przebiegł prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Najbardziej prawdopodobną przyczyną przekroczenia norm jakościowych była zmiana jednej z substancji pomocniczych i niedoszacowanie jej wpływu na poziom zanieczyszczeń w produkcie.
Kidofen wycofany z obrotu. Co to za lek?
Kidofen to lek dostępny bez recepty, stosowany u niemowląt powyżej trzeciego miesiąca życia (o masie ciała od 6 kg).
Wskazany jest do leczenia bólu o nasileniu małym do umiarkowanego jak np.:
- bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów,
- bóle głowy,
- bóle uszu,
- bóle gardła,
- bóle pooperacyjne,
- bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich, stawów i kości,
- bóle i gorączka występujące w przeziębieniu i grypie.
Jeden czopek zawiera 60 mg ibuprofenu, substancji o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.
