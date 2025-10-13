Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował w poniedziałek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii produktu leczniczego Kidofen (Ibuprofenum) 60 mg, czopki.

Lek przeciwbólowy dla dzieci wycofany z obrotu. Szczegóły decyzji GIF

Wycofanie dotyczy następujących serii produktu:

numer serii 01AF1024, termin ważności: 31.10.2026 ,

, numer serii 02AF1024, termin ważności: 31.10.2026.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19822. Podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z komunikatem GIF, powodem decyzji jest niespełnienie wymagań jakościowych dla parametru "każde pojedyncze zanieczyszczenie". Nieprawidłowości wykryto podczas badań stabilności prowadzonych w zarejestrowanych warunkach przechowywania.

W toku postępowania wyjaśniającego producent ustalił, że proces wytwarzania przebiegł prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Najbardziej prawdopodobną przyczyną przekroczenia norm jakościowych była zmiana jednej z substancji pomocniczych i niedoszacowanie jej wpływu na poziom zanieczyszczeń w produkcie.

Kidofen wycofany z obrotu. Co to za lek?

Kidofen to lek dostępny bez recepty, stosowany u niemowląt powyżej trzeciego miesiąca życia (o masie ciała od 6 kg).

Wskazany jest do leczenia bólu o nasileniu małym do umiarkowanego jak np.:

bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów,

bóle głowy,

bóle uszu,

bóle gardła,

bóle pooperacyjne,

bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich, stawów i kości,

bóle i gorączka występujące w przeziębieniu i grypie.

Jeden czopek zawiera 60 mg ibuprofenu, substancji o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

