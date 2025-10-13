Popularny lek dla dzieci pilnie znika z aptek. GIF podjął decyzję

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu dwóch serii popularnego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego dla dzieci - Kidofenu w postaci czopków. Powodem decyzji są wykryte nieprawidłowości jakościowe.

Popularny lek dla dzieci pilnie znika z aptek. GIF podjął decyzję
Polsat News
Lek Kidofen wycofany z obrotu. Decyzja GIF dotyczy dwóch serii

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował w poniedziałek o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii produktu leczniczego Kidofen (Ibuprofenum) 60 mg, czopki.

Lek przeciwbólowy dla dzieci wycofany z obrotu. Szczegóły decyzji GIF

Wycofanie dotyczy następujących serii produktu:

  • numer serii 01AF1024, termin ważności: 31.10.2026,
  • numer serii 02AF1024, termin ważności: 31.10.2026

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19822. Podmiotem odpowiedzialnym za jego dystrybucję jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

ZOBACZ: "Bezglutenowe" chrupki z glutenem. GIS ostrzega

 

Zgodnie z komunikatem GIF, powodem decyzji jest niespełnienie wymagań jakościowych dla parametru "każde pojedyncze zanieczyszczenie". Nieprawidłowości wykryto podczas badań stabilności prowadzonych w zarejestrowanych warunkach przechowywania.

 

ZOBACZ: W kubkach i talerzach wykryto toksyczne substancje. GIS ostrzega

 

W toku postępowania wyjaśniającego producent ustalił, że proces wytwarzania przebiegł prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Najbardziej prawdopodobną przyczyną przekroczenia norm jakościowych była zmiana jednej z substancji pomocniczych i niedoszacowanie jej wpływu na poziom zanieczyszczeń w produkcie.

Kidofen wycofany z obrotu. Co to za lek?

Kidofen to lek dostępny bez recepty, stosowany u niemowląt powyżej trzeciego miesiąca życia (o masie ciała od 6 kg).

 

Wskazany jest do leczenia bólu o nasileniu małym do umiarkowanego jak np.:

  • bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów,
  • bóle głowy,
  • bóle uszu,
  • bóle gardła,
  • bóle pooperacyjne,
  • bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich, stawów i kości,
  • bóle i gorączka występujące w przeziębieniu i grypie.

Jeden czopek zawiera 60 mg ibuprofenu, substancji o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Niepoważne". Sterczewski odpowiada na słowa Grabca
Czytaj więcej
DZIECIGIF DECYZJAIBUPROFENUM CZOPKILEKILEK PRZECIWBÓLOWYPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 