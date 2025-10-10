"Bezglutenowe" chrupki z glutenem. GIS ostrzega

Polska
"Bezglutenowe" chrupki z glutenem. GIS ostrzega
GIS
Chrupki, których dotyczy komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w związku z wykryciem glutenu w chrupkach kukurydzianych reklamowanych jako bezglutenowe. GIS podkreślił, że produkt został wycofany, a w sprawie trwa postępowanie wyjaśniające.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych Chrupki kukurydziane SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g. Numer partii: 11.2025 C0 507.

 

ZOBACZ: W kubkach i talerzach wykryto toksyczne substancje. GIS ostrzega

 

"Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergiczne" - ostrzegł GIS.

Gluten w "bezglutenowych" chrupkach. GIS wydało komunikat

Firma TBM Sp. z o. o po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem "bezglutenowy", niezwłocznie wdrożyła działania prewencyjne.

 

ZOBACZ: Salmonella w herbacie. Pilny komunikat GIS

 

Jak podaje GIS producent poinformował odbiorców o zaistniałej sytuacji i wstrzymał sprzedaż produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

 
 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Incydent na spotkaniu z Radosławem Sikorskim. "Pan kłamie"
bp / PAP
Czytaj więcej
GISGLUTENKOMUNIKATPOLSKAZDROWIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 