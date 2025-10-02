Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje, że w jednej z popularnych sieci handlowych do sprzedaży trafiły kubki i talerze, w których wykryto ołów. W opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, stanowią one poważne zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów.

Na podstawie badań zleconych przez firmę Pepco, w serii talerzy, kubków i misek z motywem popularnej bajki "Psi Patrol" wykryto migrację ołowiu. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, wkrótce po opublikowaniu wyników analizy, niebezpieczne towary zniknęły ze sklepowych półek.

GIS apeluje o nieużywanie i jak najszybszy zwrot trzech produktów, w których wykryto nieprawidłowości.

Toksyczne substancje w naczyniach dla dzieci

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazali, że towary, w których zarejestrowano obecność ołowiu zostały zdjęte ze sklepowych ekspozycji, a na kasy fiskalne nałożono blokady uniemożliwiające ich sprzedaż.

Sieć sklepów Pepco została również poinformowana o konieczności zniszczenia i zutylizowania trzech przeznaczonych dla dzieci produktów.

W związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia konsumentów, GIS opublikował numery partii talerza, kubka i miski z motywem "Psiego Patrolu", których nie należy stosować w kontakcie z żywnością.

Produkt: PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS

Numer partii: 020225

Kod kreskowy/numer artykułu: 62073301

Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań

Kraj pochodzenia: Chiny

Produkt: PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS

Numer partii: 020225

Kod kreskowy/numer artykułu: 62073401

Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań

Kraj pochodzenia: Chiny

Produkt: PLU 620736 Ceramiczny talerz 19cm lic. Psi Patrol KIDS

Numer partii: 020225

Kod kreskowy/numer artykułu: 2200162073661

Importer: Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań

Kraj pochodzenia: Chiny

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie dopuszczenia do sprzedaży niebezpiecznych towarów.

