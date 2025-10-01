Więcej niż połowa Polaków negatywnie ocenia dotychczasową działalność premiera Donalda Tuska - wynika z nowego sondażu IBRiS. Polityk PO zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu zaufania Ankietowani w kolejnym badaniu wskazali również, kto ich zdaniem powinien przejąć fotel premiera.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Onetu 53,3 proc. Polaków wyraziło niezadowolenie z rządów premiera Donalda Tuska. Zwolenników dotychczasowych działań lidera Platformy Obywatelskiej jest zaś 39,7 proc.

Polacy niezadowoleni z rządów Tuska. Wskazali, kto mógłby go zastąpić

41 proc. uczestników badania sondażowni IBRiS "zdecydowanie źle" ocenia dotychczasowe rządy Donalda Tuska. Opcję "raczej źle" wybrało 11,6 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania jest zaś 39,7 proc. ankietowanych Polaków. 15,7 proc. ankietowanych to zdecydowani zwolennicy polityki obecnego prezesa rady ministrów, a 24 proc. wskazało, że Tusk radzi sobie w tej roli "raczej dobrze".

7,1 proc. badanych nie opowiedziało się za żadną ze stron.

ZOBACZ: Masowe oszczędzanie na "czarną godzinę". Polacy ujawnili powody

We wrześniowym sondażu zaufania do polityków Donald Tusk zajął czwarte miejsce z wynikiem 39 proc. Brak zaufania do premiera wyraziło zaś 54,7 proc. Polaków.

Na podium rankingu znaleźli się wówczas: prezydent Karol Nawrocki (48,8 proc.), szef MSZ Radosław Sikorski ( 47,8 proc.) i polityk Konfederacji Krzysztof Bosak (39,1 proc).

Sikorski zamiast Tuska? Oto potencjalni następcy premiera

Temat możliwego odejścia Donalda Tuska z funkcji premiera przewija się w polskiej polityce od kilku miesięcy. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" Polacy wytypowali jego potencjalnych następców.

Zdaniem 41 proc. badanych, gdyby Donald Tusk zrezygnował z szefowania radą ministrów, nowym premierem powinien zostać szef MSZ Radosław Sikorski.

ZOBACZ: Nawrocki uda się z wizytą do Ukrainy. Ambasador przekazał najnowsze ustalenia

Na podium znaleźli się także: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i marszałek sejmu Szymon Hołownia - obu otrzymało po 13 proc. głosów. Czwarte miejsce w rankingu przypadło wicepremierowi i szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi - polityk cieszy się poparciem 10 proc. ankietowanych.

Najgorzej wypadli w sondażu politycy Lewicy: na wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zagłosowało 3 proc. badanych, a na wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - 2 proc.