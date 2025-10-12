Wybuch butli gazowej w porcie w Kołobrzegu. 74-latek w szpitalu

Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Wybuch butli gazowej w porcie w Kołobrzegu. 74-latek w szpitalu
Port Kołobrzeg/Facebook
Wybuch na jachcie w kołobrzeskim porcie. 74-latek trafił do szpitala

Do niebezpiecznego wybuchu doszło w porcie jachtowym w Kołobrzegu. Jak podały lokalne media, na jednym z jachtów zacumowanym w marinie eksplodowała butla z gazem. 74-letni mężczyzna, który w tym czasie był na pokładzie, został poparzony i trafił do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia.

W kołobrzeskiej marinie doszło do wybuchu butli z gazem na jednym z zacumowanych jachtów. Jak podaje e-kg.pl, do eksplozji doszło w chwili, gdy 74-letni mężczyzna przygotowywał posiłek. W wyniku wybuchu doznał on poparzeń.

 

Siła eksplozji była duża. Uszkodzona została sterówka jachtu oraz kilka jednostek pływających, które znajdowały się w pobliżu. Na kilkadziesiąt metrów wokół miejsca zdarzenia zostały porozrzucane odłamki szkła. 

 

Kołobrzeg. Wybuch gazu w marinie, 74-latek trafił do szpitala

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja oraz załoga SAR dotarły na miejsce, gdzie zastali 74-latka.

 

Poszkodowany został ewakuowany z jachtu, a następnie przekazany ratownikom medycznym. Po udzieleniu pierwszej pomocy przewieziono go do szpitala.

 

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

 

