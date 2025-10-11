"Precz z Tuskiem". Kaczyński zapowiada odwołanie premiera

- Musimy obalić rząd Tuska. Precz z Tuskiem! - mówił Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia na placu Zamkowym w Warszawie. Prezes PiS uderzył także w Niemcy, które jego zdaniem, blokują sojusz Stanów Zjednoczonych z Europą. Polityk poruszył także wątek reparacji, które Polsce powinny zostać wypłacone za straty wojenne.

- Trzeba mówić im (koalicji 15 października), jak rządzą. Mówić można w kolejnych latach i w kolejnych wystąpieniach jedno słowo: do widzenia - tak swoje wystąpienie rozpoczął Jarosław Kaczyński.

- Zwołaliśmy tu państwa w sprawie paktu migracyjnego i Mercosur. Dzisiaj rolnictwo przeżywa tragedię, kompletny upadek - ceny, które nie pokrywają kosztów, to wydarzenie na miarę - w złym słowa znaczeniu - rewolucji.

Kryzys cen w rolnictwie prezes PiS nazwał "drogą w stronę upadku polskiej wsi".

"Kompletna klęska". Prezes PiS grzmi ws. finansów

- Nie tak dawno Donald Tusk mówił, że trzeba karać Polskę za to, że rząd doprowadził do tego, że umowa (pakt migracyjny - red.) nie weszła w życie. Dzisiaj nagle ogłasza, że nie będzie imigracji w przyszłym roku. To są stare gry - nie dajcie się oszukać! - mówił Kaczyński w odniesieniu do wypowiedzi premiera. Tusk powiedział, że Polska zostanie wyłączona z mechanizmu obowiązkowej relokacji migrantów.

- Jeśli w 2026 roku nie dojdzie do wyborów, ten dramat się przedłuży do 2027 roku. Oni chcą wygrać wybory, oni mają poparcie kierownictwa UE. To będzie trudny dzień, nie będzie widać końca sytuacji, gdzie zwykłe wyjście na ulice będzie problemem. My mówimy twarde nie - mówił prezes.

Kaczyński odniósł się także do stanu polskich finansów publicznych oraz decyzji podejmowanych przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

- Polski budżet to rozpad finansów publicznych. To kompletna klęska. Ona obejmuje coś jeszcze dalej idącego. Ten poziom łamania prawa to nic innego jak zniszczenie podstaw państwa. W Polsce dzisiaj nie obowiązuje konstytucja. To zmierza w kierunku zagłady państwa - mówił.

Prezes PiS dodał, że jego rząd - jak stwierdził - w odróżnieniu do koalicji 15 października, kładł duży nacisk na inwestycje.

- My chcieliśmy zbudować koreańską elektrownię atomową, także amerykańską i SMR. My byśmy to szybko zbudowali. UE przygotowuje taką instytucję, która będzie regulowała kształt sieci energetycznej w Europie. Niemcy nie chcą energetyki jądrowej, to sami sobie odpowiedzcie, jak będzie. (…) Za naszych czasów pieniądze były, mimo ciężkich kryzysów - powiedział.

Kaczyński uderza w premiera. "Precz z Tuskiem"

- Służba zdrowia, oświata przeżywają ciężki kryzys. To, co wyrabia się w oświacie, to jedno wielkie niszczenie - przygotowanie ludzi, którzy nie będą wiedzieli, co to moralność i zasady, którymi trzeba kierować w życiu, ale i pchanie młodych ku życiowej i narodowej klęsce - podkreślił Kaczyński.

- Jeśli chcemy żyć w pokoju, to musimy być silni, mieć silne sojusze. Polityka zagraniczna wpisuje się w plan, który nie będzie służył Polsce; ktoś może rzec, że rządzi nami gang Olsena, mają intencję, żeby coś robić, ale nie potrafią. Chciałbym, żeby tak było, ale tak nie jest - mówił. Powiedział, że "Niemcy godzą w sojusz USA z Europą".

- Niemcy nie mają przesłanki, żeby być mocarstwem światowym. Nie są żadnym mocarstwem militarnym. Gdyby dzisiaj porównać ich z Ukrainą, to mieliby z 10 proc. tego, co oni (…) - dodał.

Kaczyński odniósł się też do tematu reparacji. - Gdyby po 1945 roku ukarali zbrodniarzy, aktywistów NSDAP, gdyby wypłacili reparacje, to dzisiaj można by uznać, że to normalny naród. Nie chcą wypłacić czegokolwiek tym, których tak skrzywdzili (…).

- Europa musi się zbroić w sojuszu z USA, a oni godzą w ten sojusz; chcą, żeby USA nie było w UE, to oznacza, że liczą na sojusz z Rosją, kosztem Polski. To stara polityka Bismarcka.

Na koniec ponownie uderzył w rządzących. - Polska musi być wolnym narodem. Dziś mamy rząd, który realizuje niemiecką agendę.

Musimy odwołać Tuska i jego rząd. Precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zniszczył - mówił Jarosław Kaczyński

Marsz PiS w Warszawie. Politycy zapowiadają zwycięstwo

- Jesteśmy tutaj, bo wiemy, że wtedy, kiedy dzieje się źle, musimy się jednoczyć i stanąć przeciw tym, którzy podnoszą rękę na Polskę. Dzisiaj jest to ekipa Tuska. W 2015 poszliśmy wszyscy razem i te miliony zwyciężyły. Dzięki temu Polska się zmieniła i stała się krajem bezpiecznym, uczciwym, krajem dbającym o każdego. Dzisiaj musimy zrobić to samo. Ale musi nas być jeszcze więcej - mówiła była premier Beata Szydło.

Dodała: - Musimy się jednoczyć, biało-czerwona drużyno! Każdego dnia spotykam ludzi, którzy mówią, że zaczynają się obawiać o swoją przyszłość. Kiedy zaczęliśmy realizować nasz program, myślałam, że już nie spotkam nikogo, kto będzie miał takie obawy. Niestety to, co dzieje się w Polsce to powrót do tamtego czasu. Wtedy zwyciężyliśmy i teraz też zwyciężymy! - zapowiedziała Szydło.

Wiceprezes PiS mówiła także o "skuteczności" jej partii. - Przeprowadziliśmy przez te wszystkie lata ambitne programy gospodarcze, społeczne, społeczno-gospodarcze, które przywróciły godne życie Polaków. Tusk i jego ekipa zrujnowali Polskę, zniszczyli te wszystkie ambitne projekty, które miały nam dać szansę prorozwojową - mówiła.

Głos na wystąpieniu zabrał także Mariusz Błaszczak. - Zebraliśmy się tu, żeby obronić Polskę, żeby odeprzeć zagrożenia, jakie czyhają na naszą ojczyznę. Te zagrożenia są jak najbardziej realne. Złóżmy swoje podpisy pod referendum w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego, a potem pójdźmy do urn i zagłosujmy za wyrzuceniem go do kosza - mówił były szef MON.

- W tym pakcie zapisali tzw. roczne kwoty solidarnościowe, co oznacza, że co roku oligarchowie unijni będą decydowali, ilu nielegalnych migrantów będą przesyłać do innych państw. Nie pozwólmy na to. Nielegalni migranci to realne zagrożenie. Nie pozwólmy na to, by ulice naszych miast stały się niebezpieczne. Dziękuję tym, którzy złożyli swoje podpisy pod obywatelskim referendum, ale jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Zmierzajmy ku dobru Polski i walczmy o naszą ojczyznę - powiedział Błaszczak.

