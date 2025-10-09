Jarosław Kaczyński pytany o zakaz trzymania psów na łańcuchach stwierdził, że "epoka się zmieniła" i należy przeprowadzić zmiany "w sposób cywilizowany". - Epoka nie zmieniła się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów i dzieci na wsi - odpierał w czwartkowym "Graffiti" Przemysław Czarnek. Dodał też, że psy trzymane w mieszkaniach wielokrotnie żyją w gorszych warunkach niż te na wsiach.

Głośnym echem odbiła się wypowiedź Przemysława Czarnka, który na antenie Radia Zet przekonywał, że choć jest zwolennikiem trzymania psów w kojcach, jest "szczęśliwy", gdy jadąc rowerem wiejskimi drogami, widzi czworonogi uwięzione na łańcuchach i niezagrażające bezpieczeństwu przechodniów.

W czwartkowym "Graffiti" były minister edukacji po raz kolejny potwierdził swoje słowa. - Jestem zwolennikiem tego, żeby pies był na uwięzi i nie przeszkadzał rowerzystom, ale nade wszystko nie przeszkadzał dzieciom wracającym ze szkół do domu na wsi, bo to jest duży problem - mówił.

Czarnek odpowiada Kaczyńskiemu. "Epoka nie zmieniła się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo"

Przemysław Czarnek powołał się na przykład mężczyzny poszkodowanego w wyniku pogrozień przez wolno biegające owczarki belgijskie i stwierdził, że nie należy bagatelizować tego rodzaju zdarzeń. - Ja jestem za dobrostanem, bardzo lubię zwierzęta (...) Sam miałem psa przez 15 lat i trzymałem go w dużym ogrodzie, miałem psa w kojcu - tłumaczył.

Poseł został też zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas środowej konferencji prasowej. Prezes PiS przyznał, że nie podpisuje się pod wypowiedzią Czarnka i stwierdził, że "epoka się zmieniła", sugerując że minął czas, gdy trzymanie zwierząt na łańcuchach powinno być tolerowane.

- Epoka nie zmieniła się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów i dzieci na wsi. Nasza znajomość realiów, ludzi mieszkających na wsi, jest taka - w wielu miejscach dzisiaj jest problem. Jeśli nakażemy dzisiaj zwolnienie (psów) natychmiast, nawet w ciągu 12 miesięcy, z tych łańcuchów, to będziemy mieli niebezpieczeństwo na ulicach. Zadbajmy o ludzi, a w drugiej kolejności o zwierzęta - przekonywał wiceprezes PiS.

Czarnek wskazał też, że "mamy do czynienia z wolnością ludzi", a ci mają - w jego przekonaniu - "naprawdę dbać o te zwierzęta". Stwierdził też, że wielokrotnie zdarza się, że psy trzymane w mieszkaniach w miastach są traktowane gorzej niż te żyjące na wsi.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Koniec epoki łańcuchów

Pod koniec września Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt. Za przyjęciem ustawy głosowało 280 posłów, przeciw było 105, natomiast 30 wstrzymało się od głosu. Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Katalog przypadków, w których zakaz trzymania psa na uwięzi nie będzie obowiązywał, obejmuje prowadzenie na smyczy lub uwiązanie psa: na czas spaceru, transportu, udziału psa w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub w tresurze i podczas zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego.

Wyłączeniu podlegają również przypadki niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu stwarzanemu przez psa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia oraz wyrządzenia szkody przez zwierzę, gdy zastosowanie innego środka nie jest w danych okolicznościach możliwe lub uwięź jest środkiem najlepiej znoszonym przez tego psa.

Uwiązanie psa będzie też możliwe krótkotrwale w określonych warunkach wskazanych przez właściciela - w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Chodzi np. o sytuację, w której pies nie mógłby wejść z właścicielem do sklepu. Zgodnie z przyjętą poprawką wyłączenia z zakazu będą obowiązywały jedynie poza miejscem stałego bytowania psa.

Natomiast zgodnie z drugą poprawką, przygotowaną przez PiS, pies ma mieć również zagwarantowany codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do jego wieku, stanu zdrowia i potrzeb gatunkowych.

