Jarosław Kaczyński rozpoczął wtorkową konferencję prasową od tematu nielegalnej migracji. Stwierdził on, że zjawisko to wymknęło się politykom Unii Europejskiej spod kontroli.

- Mamy władze, która nie jest w stanie przeciwstawić się nie tylko UE, ale tez Niemcom (...). W tej chwili trwa operacja zmierzająca do tego, żeby Polska ten ciężar (nielegalnej migracji - red.) zaczęła dźwigać. Ci którzy są polskimi patriotami, którzy chcą w Polsce spokoju, normalnego rozwoju, chcą bezpieczeństwa, a zwłaszcza kobiet, chcą się temu przeciwstawić - mówił prezes PiS.

Kaczyński: 11 października manifestacja w Warszawie

- Wobec tego chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia, by zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się temu przeciwstawiać - kontynuował polityk.

- Takim przedsięwzięciem jest taka manifestacja, którą planujemy na 11 października. Manifestacja dla wszystkich przeciwko nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu i tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście - zapowiedział były premier. Wspomniał, że do udziału w marszu "wzywa wszystkie środowiska patriotyczne".

Kaczyński zapowiedział, że szczegóły wydarzenia zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Pomysł skomentował lider Konfederacji Sławomir Mentzen we wpisie na platformie X: "PiS zapowiada marsz przeciwko nielegalnej imigracji. Nie dziwię, że tylko przeciwko nielegalnej, bo za legalną to właśnie PiS odpowiada. A to właśnie legalna imigracja z państw odmiennych kulturowo jest teraz największym problemem!".

Prezes PiS odniósł się do konfliktu w KRRiT

Dziennikarze zapytali prezesa PiS o zamieszanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W poniedziałek Maciej Świrski został odwołany z funkcji przewodniczącego instytucji. Twierdził on, że odbyło się to nielegalnie, ale we wtorek zapowiedział, że nie będzie on wypełniał obowiązków służbowych z troski o szacunek do publicznych instytucji. W piątek natomiast sejmowa większość zdecydowała o postawieniu urzędnika przed Trybunałem Stanu.

- Cała operacja (odwołania Świrskiego - red.) jest bezprawna, oparta na zarzutach, które są niczym nieuzasadnione, albo nie mają wagi, żeby mogły być podstawą podejmowania takiej typu decyzji - powiedział Kaczyński.

Dodał, że członkowie instytucji, odwołując Świrskiego, kierowali się "chęcią zachowania instytucji".

Kaczyński o słowach Hołowni. Chodzi o "zamach stanu"

Kaczyński zabrał też głos na temat niedawnych słów Szymona Hołowni, które padły na antenie Polsat News. Marszałek Sejmu powiedział, że "wielokrotnie proponowano, sugerowano mu przeprowadzenie zamachu stanu".

- Jeżeli chodzi o pana marszałka Hołownię, nie ukrywam, że miałem do niego krytyczny stosunek. Te rozmowy (z politykami PiS w domu Adama Bielana - red.) nieco go zmieniły. A to, że w tej chwili mówi prawdę, przeciwstawił się tym naciskom, no to mogę powiedzieć, że ta zmiana jest jeszcze dużo dalej idąca - powiedział prezes PiS.

- To jest zmiana nastawienia, ale nie taka, która by oznaczała, że go zaczynam uważać za człowieka, który stoi po dobrej, patriotycznej stronie. Tego nie mogę o nim powiedzieć. Też nie sądzę, żeby to się w jakimś najbliższym czasie miało zmienić - zaznaczył polityk.

Prezes PiS o kandydacie na szefa NIK

Polityk został też poproszony o komentarz do informacji, że Mariusz Haładyj ma być kandydatem na szefa NIK. Propozycję objęcia tego urzędu przez szefa Prokuratorii Generalnej wysunął minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządku Maciej Berek.

- To jest niewątpliwie bardzo sprawny urzędnik. Ja tego nie kwestionuje. Ale jeżeli ktoś chce przyjmuje od tej władzy wysokie i ważne stanowisko to ja mogę powiedzieć jedno: nie zasługuje na zaufanie ze względów moralnych - powiedział Kaczyński.