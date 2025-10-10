Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (kraje E3) oświadczyli w piątek, że uzgodnili w rozmowie telefonicznej gotowość podjęcia działań zmierzających do wykorzystania zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na wzmocnienie ukraińskich sił zbrojnych.

W oświadczeniu opublikowanym w piątek przez niemiecki rząd przywódcy E3 zapowiedzieli, że pieniądze z zamrożonych rosyjskich aktywów powinny iść na wzmocnienie ukraińskiej obrony.

"Jesteśmy gotowi do podjęcia kroków w kierunku skoordynowanego wykorzystania wartości unieruchomionych rosyjskich aktywów państwowych do wsparcia ukraińskich sił zbrojnych, a tym samym doprowadzenia Rosji do stołu negocjacyjnego" - czytamy w cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

"Naszym celem jest ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki" - dodali.

W oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli oni porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, zobowiązując się do wznowienia pomocy humanitarnej, gdy tylko zawieszenie broni wejdzie w życie.

Zełenski: Rozmawiamy o wykorzystaniu rosyjskich aktywów

Wcześniej tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że rozmawiał z prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde o "uczciwym wykorzystaniu" zamrożonych rosyjskich aktywów.

Jego komentarze pojawiły się po nocnym rosyjskim ataku lotniczym na Ukrainę.

"Rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić uczciwe wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, aby chronić się przed wojną rosyjską i pomóc w odbudowie życia na Ukrainie. Istnieją rozwiązania, które to umożliwią" - napisał Zełenski na swoich kontach w mediach społecznościowych, apelując o większą wolę polityczną w Europie.

W późniejszym wpisie Zełenski poinformował, że rozmawiał o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby obronne Ukrainy i odbudowę po rosyjskich nalotach.

"Jesteśmy coraz bliżej podjęcia decyzji w sprawie tych aktywów i dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - napisał.

Przyznanie rosyjskich aktywów Ukrainie. UE podzielona

Władze Unii Europejskiej od kilku tygodni coraz głośniej mówią o chęci wykorzystania zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów, aby sfinansować nimi odbudowę Ukrainy i wesprzeć obronę Kijowa przed agresją Rosji. Zwolenniczką tej idei jest m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska przedstawiła plan, który, jak twierdzi von der Leyen, umożliwiłby rządom UE wykorzystanie znacznej części rosyjskich aktywów o wartości 210 mld euro, obecnie zamrożonych w różnych państwach UE.

185 mld euro jest zarządzane przez Euroclear. Około 176 mld euro z tej kwoty jest zdeponowane w gotówce, a pozostałe 9 mld euro - w papierach wartościowych.

Kilka krajów jest jednak sceptycznych przekazywaniu Ukrainie pieniędzy Rosji. Otwarty sprzeciw wobec takiego pomysłu wyraził węgierski rząd pod przewodnictwem Viktora Orbana. Sceptyczna jest również Słowacja rządzona przez Roberta Fico.

Swoje wątpliwości miała również Belgia. Politycy z tego państwa wyrażali obawy, że przejęcie i rozdysponowanie rosyjskich aktywów może doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych przed międzynarodowymi trybunałami i sądami.

