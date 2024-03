- Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz po szczycie Trójkąta Weimarskiego. - Nie ustaniemy we wsparciu Ukrainy - podkreślił. Polityk zapowiedział, że zyski z rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie zostaną wykorzystane na wsparcie zakupu broni dla Ukrainy.

W piątek w Berlinie doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Emmanuelem Macronem w ramach inicjatywy Trójkąta Weimarskiego. Po rozmowach trzej liderzy udzielili wspólnej konferencji prasowej.

Olaf Scholz: Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją

- Trójkąt Weimarski w centrum Europy jest znakiem naszej jedności - oświadczył na początku swojej wypowiedzi Scholz. - Nasze trzy państwa są wśród tych, które udzielają największego wsparcia dla Ukrainy w walce z imperialistyczną agresją Rosji - dodał.

Jednocześnie kanclerz zaznaczył, że żaden z członków inicjatywy nie jest "w stanie wojny z Rosją". Podkreślił jednak, że państwa dalej będą wysyłać broń do Kijowa. Środki na ten cel będą pochodzić m. in. z rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie.

Olaf Scholz: Stoimy niezłomni i zjednoczeniu u boku Ukraińców i Ukrainek

Niemiecki polityk przypomniał również, że obecnie "bardziej niż kiedykolwiek aktualna jest zasada: nasza jedność jest naszą siłą". - Nasze państwa: Niemcy, Polska i Francja mają przy tym szczególną odpowiedzialność - dodał.

Na koniec kanclerz Niemiec stwierdził, że piątkowe spotkanie stanowi "jasny sygnał dla Moskwy". - Prezydent Rosji musi wiedzieć, że nie ustaniemy w naszym wsparciu dla Ukrainy. Stoimy niezłomni i zjednoczeniu u boku Ukraińców i Ukrainek - powiedział.

Donald Tusk: Wczesnym latem Scholz i Macron przyjadą do Polski

W podobnym tonie wypowiedział się Emmanuel Macron. Prezydent Francji podkreślił, że pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana "tak długo, jak będzie to potrzebne". Zaznaczył jednak, że trzy kraje zgadzają się, by "nigdy nie doprowadzać do eskalacji wojny".

Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że piątkowe spotkanie będzie miało swoją kontynuację. Jak przekazał, Scholz i Macron zgodzili się odwiedzić Polskę wczesnym latem. Ma to być okazja do podsumowania i przedstawienia kolejnych wspólnych planów członków Trójkąta Weimarskiego.